الإعصار «فيونا» يعيث خراباً بالكاريبي

عربيات ودوليات

ميامي - الوكالات: يتحضر أرخبيل برمودا البريطاني البالغ عدد سكانه نحو 64 ألف شخص لوصول الإعصار القوي «فيونا» ترافقه رياح بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي. وكان الإعصار عاث خرابا في منطقة البحر الكاريبي ولا سيما في بورتوريكو حيث خلف أضراراً كبيرة وقطع الماء والكهرباء عن الغالبية العظمى من السكان. وفي واشنطن، طلبت وزارة الخارجية من الأميركيين الراغبين بالسفر من برمودا وإليها إعادة النظر في قرارهم السفر إلى الأرخبيل والاستعجال في مغادرته. وازدادت شدة «فيونا» لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من 5 فئات تصاعدية.

