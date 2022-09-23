فليك يرمِّم فريقه

دوليه

لم يقف هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، مكتوف الأيدي بعد فقدانه 3 لاعبين دفعة واحدة، قبل استكمال مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وتلقى فليك 3 ضربات متتالية بعد استبعاد الثنائي مانويل نوير وليون غوريتسكا من المعسكر لإصابتهما بفيروس كورونا، فيما انضم إليهما جوليان براندت، لتعرضه لنزلة برد. وبحسب شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن فليك قرر سد تلك الثغرات باستدعاء ثنائي جديد لمعسكر المانشافت. أول الأسماء المستدعاة كان أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم، تعويضا لخروج نوير من المعسكر. ولسد ثغرة غياب غوريتسكا وبراندت، استدعى المدرب الألماني اللاعب ماكسيميليان أرنولد من فولفسبورغ. يذكر أن منتخب ألمانيا سيواجه إنكلترا يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري الأمم.