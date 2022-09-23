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دوليه

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أسكتلندا هزمت أوكرانيا بثلاثية


ارتقى منتخب اسكتلندا إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الثاني من دور المجموعات بدوري الأمم، بفوزه 3-0 على ضيفه الأوكراني، أول من امس. وارتفع رصيد المنتخب الاسكتلندي، إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أوكرانيا. ويتواجد منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أرمينيا متذيلة الترتيب. وانتظر منتخب اسكتلندا حتى الدقيقة 70، ليحطم لاعبه جون ماكجين صمود لاعبي أوكرانيا، بتسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف ليندون دايكس الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و87. وقبل خوض آخر جولتين في المجموعة خلال الشهر الجاري، تتصارع منتخبات المجموعة للتواجد على القمة من أجل الصعود للقسم الأول في النسخة المقبلة للمسابقة القارية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير إلى القسم الثالث.


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