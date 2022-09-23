ميسي تدرب لودية هندوراس

دوليه

تدرب المنتخب الأرجنتيني بمشاركة قائده ليونيل ميسي، استعدادا لخوض مباراة ودية اليوم أمام هندوراس بالولايات المتحدة. وأجرى المنتخب مرانه في ملعب «درايف بينك» التابع لفريق إنتر ميامي الأميركي. وانضم ميسي، لاعب باريس سان جرمان الذي سجل منذ مطلع الموسم الحالي أربعة أهداف في ثماني مباريات بالدوري الفرنسي، إلى المنتخب بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، استعدادا لمواجهة هندوراس وجاميكا لاحقا في الولايات المتحدة أيضا. وتأتي الوديتان ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين لمونديال 2022 في قطر الذي تشارك فيه ضمن المجموعة الثالثة بجانب المكسيك وبولندا والسعودية.

