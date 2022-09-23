غريليش: هذا ما يحدث إن كنت إنكليزياً

دوليه

دافع جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا، عن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب بلاده، عقب انتقادات حادة تعرض لها الأخير. ولم يحقق المنتخب الإنكليزي أي فوز في 4 مباريات بدوري الأمم الأوروبية، حيث خسر أمام المجر مرتين، وتعادل مع إيطاليا وألمانيا.

لكن غريليش جناح مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا، دافع عن مدربه قائلا «أعتقد أن النقد كان قاسيا».

وأضاف «الأمر يتسم بالقسوة خاصة مع النجاح في المونديال وأمم أوروبا، والعمل الكبير الذي قدمه الفريق». وتابع «أعتقد أن النقد كان قاسيا، لكن في بعض الأحيان هذا ما يحدث لك إن كنت إنكليزيا، وبالتأكيد حصلت على نصيبي من ذلك».

ويعتقد غريليش، أن بلاده ستقف مرة أخرى خلف المنتخب الأول، عندما تنطلق بطولة كأس العالم. وقال لاعب مانشستر سيتي «إذا حققت بعض النتائج السيئة، فإن الناس سوف يغيرون رأيهم». ونوه «قبل ذلك كان الجميع يتحدث عن مدى جودتنا والعمل الجيد الذي قمنا به، لم نخسر في 90 دقيقة طوال تلك المدة».

