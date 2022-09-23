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إصابة فيراتي تثير المخاوف


بات ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، مهددا بالغياب عن الملاعب لبضعة أسابيع. وكشف تقرير صحافي فرنسي نقلا عن العيادة الطبية للنادي الباريسي، أن فيراتي يعاني من كدمة شديدة في عضلة الساق، أدت إلى تورم دموي تحت الجلد. وأضاف أيضا أن لاعب الوسط الإيطالي بات مهددا بالغياب فترة تتراوح من أسبوع إلى 4 أسابيع على الأقل. وأوضح التقرير الطبي أن مدة غياب نجم الوسط الباريسي، تعتمد على سرعة ذوبان التجمع الدموي مكان الكدمة، وأن هذه العملية تستغرق نحو أسبوعين، والتعافي يكون حسب قوة الإصابة. وأصيب ماركو فيراتي في مباراة سان جرمان ضد ليون، في الدوري الفرنسي، يوم الأحد الماضي، بعد احتكاك مشترك مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي. وتسببت هذه الإصابة في استبعاد فيراتي من معسكر منتخب إيطاليا لشهر سبتمبر الحالي.


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