السعودية تلتقي الإكوادور وقطر تواجه كندا

دوليه

يخوض المنتخب السعودي مباراته الودية الأولى في معسكره الحالي المقام في إسبانيا، اليوم ضد نظيره الإكوادوري على ملعب «نويفا كوندومينا» في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الأخضر للمونديال، ويعد الثاني للمنتخب السعودي في إسبانيا، بعد الأول في يونيو الماضي والذي خاض خلاله مباراتين أمام فنزويلا وكولومبيا وخسرهما بنتيجة واحدة (0-1).وبدأ الأخضر معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية، الأحد الماضي، بمشاركة 26 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.ولم تتحدد مشاركة قائد المنتخب سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي، بداعي الإصابات الطفيفة التي لحقت بهما مؤخرا، لكن الأخضر يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الأسماء المؤثرة أمثال سلطان الغنام وياسر الشهراني وعبد الإله العمري وسالم الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

وفي مباراة أخرى، يتواجه المنتخب القطري مع نظيره الكندي اليوم في النمسا في لقاء ودي يأتي ضمن استعدادات الطرفين لمونديال 2022، الذي يقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، فيما يخوض «العنابي» مواجهة ودية أخرى في معسكر النمسا ضد تشيلي يوم الثلاثاء المقبل.

