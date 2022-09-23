التفرغ الرياضي... «ترقيع»؟

محلية

مؤسف أننا منذ عام 1980 إلى الآن لم نستطع وضع آلية قانونية فنية ادارية لحل مشكلة التفرغ الرياضي، فكل يوم يأتي مسؤول (وزير، مدير، رئيس... إلخ) بفكر جديد لكي يطبق هذا المصطلح «صح» فتجده يقع تحت ضغط رياضي إعلامي جماهيري لكي يفرغ اللاعبين للتدريب والاستعداد للمشاركات الوطنية أو على مستوى الاندية...! والقضية واضحة لا تحتاج إلى كل هذه التجارب إذا ما درست بعقلية ادارية تواكب الواقع الذي نعيشه او الذي فيه يمارس الرياضي لعبته الرياضية. إذا فلنناقش هذا الأمر باختصار لكي يعي من يدير الرياضة الآن بواقعنا الذي نلعب فيه الرياضة ولا يقارن كثيرا بما يحدث في بعض الدول التي واقعها الرياضي مختلف عنا...

? واقعنا يقول بأن اللاعبين هم ثلاث فئات: طلاب علم، موظفو حكومة، موظفي قطاع خاص (غير محترفين).

? عندما تناقش تفرغهم يجب أن يكون لكل فئة آلية خاصة للتعامل مع تفرغه بناء على القواعد والنظم التي تحكم كل قطاع أو فئة (فظروف الطلبة غير ظروف الموظفين والتزمات الموظف الحكومي أقل من التزاماته في القطاع الخاص وهي شركات تبحث عن الارباح).

? هل التفرغ سيكون للاعبي المنتخب ام سيشمل كل اللاعبين ( التفرغ الموسمي) بأي مبدأ وقانون يجبر جهات العمل الثلاث بتطبيق قرار هيئة رياضية تابعة لوزير الاعلام؟ من غير قانون؟ فهل هذه الهيئات تستطيع ان تصدر قرارات بهذه القوة؟

? كيف يمكن تطبيق تفرغ موسمي؟ هل كل مواسم الالعاب متشابهة؟ فأبسط مثال على هذا التفرغ غير المنطقي هو: موسم كرة القدم هو الاطول تقريبا من 8 إلى 10 أشهر ومن ثم إجازة شهر ومن بعده نبدأ فترة الاعداد للموسم القادم... يعني راح يكون تفرغ لأحد عشر شهرا وإجازة لمدة شهر؟ أي أن اللاعب في اجازة سنوية لا يداوم فيها ابدا اذا ما استمر باللعب لمدة عشر سنوات كلاعب كرة قدم؟؟ هل هذا منطق سليم في تطبيق هذا التفرغ؟.

? نأتي للطالب الذي يجب ان يأخذ شهادته بناء على دراسته وحضوره واختباراته وبحوثه ، فكيف سيستطيع اللاعب تحقيق ذلك وهو غائب عن الفصل لمدة ستة شهور او اكثر، وهل باستطاعة الاستاذ ان يعطيه A او D من غير ان يكون بالفصل؟ اذا كان ذلك ممكناً فلا تحرجوا الاستاذ واصدروا قرارا من وزير التعليم لينجح جوازا؟ ونحن نعاني من سوء مستوى التعليم حاليا بحضور الطلبة والاستاذ؟ ولا نحتاج لان نصنف بالاسوأ في نظام التعليم بالعالم بسبب تطبيق التفرغ الرياضي؟ واتذكر في الاعداد لنهائيات كأس آسيا 1980 وكأس العالم 1982 ان الشيخ فهد الاحمد (رحمه الله) جلس معنا لحل هذه المشكلة فتوصلنا لقرار بتعويض الطلبة عن الساعات التي يغيب فيها عن الحضور لمحاضراته لكي يفهم المادة ( رياضيات وعلوم ولغة عربية و..و..)، اختبارهم بمفردهم حتى يأخذ الطلاب شهادة دراسية معتمدة علميا وليس بالسماح له بالغياب ومن ثم اداء الاختبار النهائي الذي غالبا يرسب فيه الطالب لعدم فهمه للمقرر (هنا يغضب الطلاب واولياء امورهم). وللعلم عندما نراجع موضوع فئة الطلبة اللاعبين نجد ان القانون وضع عبارة «على ان يتم التنسيق مع الجهات التربوية في كيفية تطبيق التفرغ» وليس الغياب وان ينجحوا بتقديرات عالية؟.

ان مصطلح «ترقيع التفرغات الرياضية» هو مصطلح نسير عليه ليس بالتفرغات فقط ولكن في الكثير من الامور فالقيادات الرياضية تريد ان تسير الامور بالاول ومن ثم نفكر بما سنعمل من تجارب في هذا الشأن؟ هذا هو اسلوب ادارة الرياضة الكويتية حاليا. واذا ما طلبتم الحل لها فالاجابة هي: صاحب بالين كذاب... اما أن تلعب وإما أن تعمل او تدرس... وإما أن تكون لاعبا هاويا او محترفا.... وهنا لن تواجه الرياضة الكويتية أي أزمة وستلغي موضوع التفرغ الرياضي (للمتفوقين والفاشلين).... وللموضوع تكملة قادمة....... والله من وراء القصد.

