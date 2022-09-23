القادسية هزم الفحيحيل وكاظمة تعادل مع خيطان

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تصدر القادسية المجموعة الأولى لبطولة كأس «زين» بتغلبه على الفحيحيل 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الأولى التي شهدت كذلك فوز برقان على السالمية 3-2، وتعادل الكويت مع اليرموك 1-1، وكاظمة مع خيطان بالنتيجة ذاتها. وحصد القادسية وبرقان أول 3 نقاط في البطولة، فيما اكتفت فرق الكويت واليرموك وكاظمة وخيطان بنقطة واحدة، وظل فريقا الفحيحيل والسالمية بلا رصيد.

وتركزت الأنظار على مواجهة القادسية مع الفحيحيل لإنها المباراة الأولى للأصفر بعد إقالة مدربه ناصر الشطي وإسناد المهمة مؤقتاً إلى مساعده صالح الشيخ الذي بدأ المباراة بتشكيلة ضمت الحارس عبدالعزيز البحر، وضاري سعيد وفيصل الشطي وسلطان صلبوخ وحسين غملوش وعبدالعزيز وادي وعبدالله ماوي وسلمان البوص والأردني عدي الصيفي والعاجي سيدريك هنري وأحمد شبيب. وأنهى القادسية الشوط الأول بهدف دون رد سجله هنري برأسية في الدقيقة 21 مستغلاً ركلة ركنية نفذها سلطان صلبوخ. وفي الشوط الثاني أضاف البديل الشاب سعود قاسم الهدف الثاني بعد أن تابع عرضية عدي الصيفي في الدقيقة 64.

وعلى ستاد ثامر، تقدم خيطان على كاظمة بهدف البرازيلي جوناثان مع بداية الشوط الثاني، لكن البرتقالي تعادل في الدقيقة 74 عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة. وشهدت المباراة طرد مدافع كاظمة الجزائري عماد عزي.

وتقام هذه البطولة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن تستغلها الأندية لتجربة اللاعبين الذي لم يشاركوا مع الفريق خلال مسابقتي الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، علماً بان النسخة الماضية أقيمت تحت اسم «كأس الاتحاد» وتوج بها النصر بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

