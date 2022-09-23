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«اليد» أنهى عقود مدربيه الإسبان

زيد خلف
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الجمعة 23 سبتمبر 2022

أنهى اتحاد كرة اليد عقود مدربي المنتخبات السنية الإسبان بسبب عدم قدرتهم على الارتقاء بالمستوى العام للمنتخبات. واتفق الاتحاد مع المدرب الونسو إيسودرو المشرف على منتخبات الشباب والناشئين والأشبال، والمدرب ديغو ادورادو مدرب منتخب الناشئين بالإضافة إلى المدرب سانشيز نيفيز مدرب الأشبال، على انهاء عقودهم بالتراضي وذلك في سعيه إلى الارتقاء بمستوى اللعبة بشكل عام في الفترة المقبلة. ويعمل الاتحاد في الفترة الحالية على وضع خطة متكاملة تتضمن التعاقد مع مدربين اكفاء للمراحل السنية من أجل إتمام العمل المميز الذي قام به في الفترة الماضية والذي أثمر عن تقديم مستويات لافتة في البطولات الخارجية وهو ما يتطلب تطوير المنظومة الفنية للمنتخبات والعمل على هذه المكتسبات لإعادة اللعبة إلى سابق عهدها من التميز والانجازات.واعتمد الاتحاد مشاركة منتخب الشباب والناشئين في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل وذلك من أجل إبقائهم في اجواء المنافسة طوال الموسم.


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