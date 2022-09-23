«طائرة الكويت» هزم أمونيا القبرصي

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تغلب فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت على أمونيا القبرصي 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن معسكر الفريق الذي يقيمه في قبرص استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وقدم الأبيض عرضا لافتاً في اللقاء مكنه من الفوز على الفريق القبرصي دون صعوبة تذكر. ويخوض الأبيض خلال المعسكر دورة تدريبية رباعية مع أندية باناثانيكوس وسيروس اليونانيين، وينوسيس القبرصي، كما سيخوض الفريق بعض المباريات الودية الأخرى.ووضع الجهاز الفني للأبيض برنامجا متكاملا للفريق خلال المعسكر يهدف إلى ايصال اللاعبين إلى أفضل مستوياتهم قبل العودة إلى البلاد لبدء الموسم الجديد. ويقود الأبيض المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو ومساعده ماتياس كوجي، وهو تعاقد مع المحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج.

