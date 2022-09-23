البناي: تجهيز عيادات متكاملة لـ «كرة الصالات 2022»

محلية

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس، مقر لجنة فحص المنشطات، الخاص ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 27 الشهر الحالي حتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.

ومع استمرار وصول الوفود المشاركة في البطولة اليوم الجمعه وغدا السبت استعدادا لضربة البداية ، أشادت اللجنة الآسيوية المنظمة للبطولة، بالمركز والإمكانيات المتاحة به، مع تأكيدها أن اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المحلية المنظمة، قامت بتلبية كل معايير ومتطلبات الاتحاد الآسيوي. وتقرر أن تختار لجنة فحص المنشطات أربعة لاعبين من كل منتخب، عقب انتهاء الشوط الأول، تحسباً لإصابة أي منهم، حيث سيخضع لاعبان فقط منهم في النهاية للفحص. في سياق متصل، تسلِّمت وزارة الصحة العيادة الطبية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة، بمجمع الشيخ سعد العبدالله أيضا.

وأكد رئيس الإدارة الطبية باتحاد الكرة، رئيس اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المنظمة المحلية د. عبدالمجيد البناي أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف، مبينا أن الوزارة لم تدخر جهدا في توفير إمكانياتها للمساهمة في نجاح البطولة. وأضاف البناي أنه «تم تخصيص أطباء ومسعفين وسيارات إسعاف لجميع الصالات التي ستشهد تدريبات المنتخبات المشاركة، إضافة إلى الأمر نفسه بالنسبة للحكام الذين سيديرون المنافسات». وتابع:»كما تم انشاء عيادات متخصصة قادرة على التعامل مع جميع الحالات المرضية، وذلك بمقر إقامة الوفود»، مؤكداً أن هذه العيادات متكاملة، حيث تضم أجهزة طبية متكاملة من سيارات اسعاف ومسعفين وأطباء وأطباء منع العدوى وأطباء الرعاية الأولية، واختصاصيين للتغذية، وستكون جاهزة للعمل ابتداء من اليوم الجمعة. وأشار البناي إلى أنه تقرر تحويل جميع الحالات بالبطولة إلى مستشفى جابر الأحمد، على أن يقوم الأطباء فيه بتوقيع الكشف الطبي بشكل فوري، ومن ثم تحويلها إلى المستشفيات التخصصية. ولفت في ختام تصريحه إلى أنه تم إمداد «الصحة» بجداول مباريات البطولة، وكذلك تدريبات جميع المنتخبات والحكام، معرباً عن شكره للقائمين على الوزارة الذين حرصوا على تلبية جميع المتطلبات بشكل لافت وفي وقت قياسي.

