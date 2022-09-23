«الفنون القتالية الأولى»

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تنطلق غداً تنطلق عند الساعة الـ 05:00 من مساء غدٍ السبت منافسات بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، على صالة اتحاد اللعبة بضاحية صباح السالم، وذلك بإقامة 13 نزالا في رياضتي الملاكمة والمواي تاي، من بينها نزالان للسيدات في المواي تاي. ويجرى في الـ 05:00 مساء اليوم بصالة اتحاد الملاكمة الفحص الطبي، ووزن جميع المشاركين بالبطولة، للتأكد من لياقتهم الصحية، والتزامهم بالأوزان المعتمدة مسبقا، وذلك وفقا للوائج المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي، ويعقبه مؤتمر صحفي لجميع اللاعبين واللاعبات في البطولة.ومن المقرر أن يحضر بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، في مقدمتهم نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية وعضو لجنة الرياضة للجميع التابعة للاتحاد الاوروبي ادواردو بلانكو بيريرا، وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) تشانو بلاناس، ومدير المجلس التنفيذي للمجلس العالمي للملاكمة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمواي تاي حاجي بطاهر، ورئيس اتحاد الملاكمة في شمال إسبانيا مانولو بلاناس، وعدد من القيادات الرياضية الكويتية.من جانبه، أكد مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) المنظمة للبطولة وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي إنهاء اللجنة المنظمة للبطولة التحضيرات كافة لانطلاق حدث رياضي يعد الأول من نوعه في الكويت والخليج العربي.