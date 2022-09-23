خادم الحرمين يعين أول امرأة رئيسة لحقوق الإنسان

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الرياض - الوكالات: أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بتعيين أول امرأة في منصب رئيسة لهيئة حقوق الانسان في المملكة فيما كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن برنامج طموح لارسال اول سعودية في رحلة الى الفضاء الخارجي العام المقبل 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» امس انه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، امس بإعفاء د.عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من منصبه كرئيس لهيئة حقوق الإنسان، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

على صعيد آخر أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، أمس، برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء. ويتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أولى الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات، مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار. يذكر أن مشاعل الشميمري أول رائدة فضاء سعودية التحقت بوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

