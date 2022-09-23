لبنان يفوز بجائزة الأغاخان للعمارة 2022

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فاز مشروع لبناني اعادة احياء «دار نيماير» للضيافة، في طرابلس بجائزة الآغا خان للعمارة لدورة عام 2022. وهو واحد من ستة مشاريع فازت بالجائزة، التي تقدر قيمتها بمليون دولار أميركي، وهي واحدة من أكبر جوائز العمارة؛ وتركز على الاهتمام بتحقيق المزيد من الابتكارات والعناية بالبيئة.

ويُمثل تجديد دار نيماير للضيافة قصة ملهمة لقدرة العمارة على الإصلاح، في وقت يشهد حدوث أزمة متشابكة ومذهلة حول العالم. فيما يواجه لبنان انهياراً غير مسبوق على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويقع دار الضيافة على مشارف طرابلس، وهي إحدى أقدم المدن الساحلية وأجملها، والتي اشتهرت في يوم من الأيام بحِرفها، ولكنها تعاني في الوقت الراهن من الفقر المدقع والهجرة ونقص في الأماكن العامة، لهذا يُعد إعادة تأهيل دار الضيافة، الذي هو جزء من معرض رشيد كرامي الدولي، تحفةً فنيةً غير مكتملة. والتصميم الاصلي للدار يعود لأوسكار نيماير ولكن تم التخلي عنه عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 1975، حيث تم تحويل دار الضيافة إلى منصة تصميم ومنشأة إنتاج لصناعة الأخشاب المحلية.

