«تقصي حقائق» بشأن مشاريع متعثرة في «الأوقاف»

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شكل وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي لجنة لتقصي الحقائق بشأن المشاريع المتعثرة والمتأخرة بوزارة الاوقاف. ولفت الى أن عمليات التدقيق والمتابعة أثبتت أن عدداً من المشروعات لا تزال متأخرة أو متعثرة لأسباب غير معروفة وهو ما يخالف تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنجازها. وأضاف الجلاوي: إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تلك المشروعات لتحديد أسباب التعثر أو التأخر في تنفيذها والمتسبب في ذلك والوقوف على المقترحات اللازمة لإزالة تلك الأسباب.