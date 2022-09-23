الأمير: علاقات الكويت والسعودية وطيدة وتاريخية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت.

كما عبر سموه عن اعتزازه بما حققه البلد الشقيق في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

