طلال الخالد: نعتز بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة مع السعودية

وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني لبلاده.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي امس إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين سائلا الله عز وجل أن يكتب لجهود الأمير محمد بن سلمان التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

