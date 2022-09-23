رئيس الوزراء: خلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة

وطن النهار

استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك أعضاء غرفة التجارة الأميركية.

حضر المقابلات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الإجراءات التي اتخذتها الكويت والخاصة بالتسهيلات التجارية والائتمانية ووفرتها لخلق بيئة تجارية واستثمارية وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنافسية.

واستقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الاحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت والوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الإجراءات والبرامج الداعمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية للاستثمار في الكويت لتحقق خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع انتاجية الايدي العاملة الكويتية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي الشركات الأميركية جاءت بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والتأكيد على أهمية فتح آفاق للتعاون البناء مع المؤسسات الاقتصادية الأميركية والاستفادة من خبراتها المتنوعة في شتى المجالات، مؤكدا استعداد الكويت لتوفير جميع سبل الدعم والتسهيل المختلفة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة.

ومن جهته، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الاحمد على ان اللقاءات التي عقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي هذه الشركات كانت إيجابية ومثمرة ومن شأنها أن تعزز استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة الى الكويت وتنسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2035.

وأوضح أن العمل على استقطاب الشركات العالمية جاء نتيجة ثمرة التعاون المتواصل بين الهيئة ونظيراتها من الجهات الحكومية المعنية لتسهيل بيئة الأعمال وذلك لجذب شركات عالمية ذات قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية ما يسهم في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.

واستقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك وزير الخارجية في مملكة البحرين د. عبداللطيف راشد الزياني على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

