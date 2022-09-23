الناصر: موقف الكويت ثابت للقضية الفلسطينية

وطن النهار

استنكر وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني تعد عنوانا للتعنت الإسرائيلي وأسبابا لاستمرار المعاناة وعقبة أمام السلام كما جدد موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة سعيا لتحقيق الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الناصر باجتماع الذكرى العشرين للمبادرة العربية للسلام والذي دعا إليه كل من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وباستضافة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستقبل وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى وزير الخارجية مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الناصر خلال اللقاء بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها الإنسانية مقدرا التعاون الوثيق والتنسيق عاليي المستوى عبر الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت واللجنة الدولية. واستذكر أبرز محطات تلك العلاقة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما متطلعا إلى مزيد من التعاون في المجالات الإنسانية خدمة للأهداف الإنسانية.

