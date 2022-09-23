«الرسالة الإنسانية» أقامت ورشة «أسرار الباثوايز»

وطن النهار

أقامت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، مساء أمس الأول، بالتعاون مع نادي لايف برنسيبلز، مساء امس الأول، ورشة تعليمية عن «اسرار الباثوايز» المختصة في تحديد المسارات التعليمية لبداية رحلة تطوير مهارات القيادة والخطابة والتحدث امام الجمهور الذي من خلالها تنطلق الى رحلة تحقيق الأهداف وتطوير المهارات.

في البداية، أكد امين سر جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية احمد القلاف، ان الجمعية حرصت على إقامة مثل هذه الدورات والندوات في مقر الجمعية، بما يدل على سياسة الجمعية نحو خدمة المجتمع، موضحا أن من الأهداف التي تسعى إليها نشر التوعية والثقافة بين المجتمع الكويتي.

وقال القلاف: ان الانطلاقة بدأت مع توست ماستر في هذه الدورة بهدف تنمية الفرد وصقل موهبته بالاستفادة من هذه الدورات المتخصصة، مشيرا الى أن الجمعية مستمرة على تنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تنمية المجتمع.

من ناحيته، اكد مدير عام جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية علي القطان، أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة د. عماد بوخمسين، تنصب جهوده على إقامة الأنشطة وتنظيم الفعاليات الهادفة، إلى جانب تشجيع الشباب، مبينا أن توست ماستر منظمة دولية تعمل على تنمية الشباب وتعليمهم فن الخطابة وتمكينهم من الارتقاء الارتجالي بما يساعدهم على مواجهة الجمهور وانتقاء الكلمات المناسبة والمميزة بمواقيتها وحركاتها، مؤكدا على ان من ضمن اهداف الجمعية تشجيع الشباب وصقل مهاراتهم وتطوير ذاتهم.

من جانبها، أكدت نائب رئيس نادي برينسيبنز نعيمة احمد كلش، على أهمية التعرف على اسرار برنامج متخصص بالدراسة في الجامعات، على مستوى الخطابة والقيادة او التواصل مع الآخرين، والتعلم على الثقة بالنفس وهي مهارة الارتجال، بهدف المساعدة وخلق بيئة إيجابية داعمة ومحفزة لتطوير المهارات القيادية.

بدوره، شكر مسؤول بمنصة توست ماستر عبدالله الماجد، جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية على التعاون في نجاح فعالية فن الالقاء والخطابة، وذلك بهدف إيصال الرسالة بطريقة إيجابية إلى الجيل الواعي والمثقف، موضحا أن فكرة توست ماستر صناعة القادة المحفزين القادرين على بناء الفرق وتطوير الأجيال القادمة وايصال رسائلهم بطريقة التحدث اللبقة والكلام المميز.

من جهته، قال رئيس نادي لايف برانسيبنز طارق القاضي، أن التوست ماستر يهدف إلى تعليم المهارات الأساسية في التواصل والقيادة، من خلال برنامج تعليمي من قبل خبراء دوليين، موضحا ان هذه المهارت تدفع عضو توست ماستر نحو الاجتهاد والمشاريع الخاصة فيه ويتعلم منه من خلال التوست الماستر والحياة العامة المحيطة فيه، لاسيما من حيث إدارة الوقت والمشاريع.

