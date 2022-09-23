سفارة خادم الحرمين احتفلت بذكرى اليوم الوطني السعودي

وطن النهار

وسط حشود من المهنئين أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 92 لليوم الوطني السعودي وذلك مساء اول من امس بحضور رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد كما حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة الدكتور محمد الفارس فضلا عن حشود كبيرة من المهنئين والمسؤولين الذين جاؤوا لتقديم التهاني، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية السعودية فرحتها باليوم الوطني السعودي.

وقال الفارس في تصريح صحافي ان هذه المناسبة عزيزة على قلوب الكويتيين، معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

الملك المؤسس

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود في تصريح مماثل إن بلاده تحتفل هذا العام بمرور 92 عاما على تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين، حيث كان لجهودهم الفضل فيما تنعم به بلاده والشعب السعودي من أمن وأمان ورخاء.

وأكد «لا ننسى ماضينا ويجب علينا أن نكمل على ما بدأ به الأجداد والطريق أمامنا طويل للمستقبل». وأضاف أن بلاده تجاوزت الآن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خلال فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي. ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا بأن تشهد الأعوام المقبلة مزيدا من الخير للشعب السعودي والخليج العربي.

الحضن العربي

وبهذه المناسبة قال السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي « سعدنا بحضور اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، المملكة من الدول التي ساندت العراق وهي الحضن العربي للشقيقات الدول العربية، ودائما لهم كل الخير في يومهم الوطني ومزيدا من التألق.

تهنئة خالصة

ومن جانبه، قدم نائب وزير الخارجية السابق السفير خالد الجار الله التهنئة الخالصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والى عموم الشعب السعودي الشقيق بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني.

وقال على هامش مشاركته في الاحتفال الذي اقامته السفارة: في هذا اليوم الوطني المجيد نستذكر بكل معاني الكلمة دائما دور المملكة العربية السعودية الحيوي والحاسم عندما تعرضت الكويت للعدوان الغاشم والاحتلال فكانت السعودية في مقدمة الذين دعوا لتحرير الكويت كما سعت الى عودة الشرعية واحتضان الشرعية الكويتية واحتضان أبناء الكويت.

وأضاف هذه مواقف لا يمكن أن تنسى في ذاكرتنا على الإطلاق وبالتالي نحن نعتز بهذه المناسبة والأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت ندرك تماما ان المملكة العربية السعودية الآن حققت انجازات كثيرة وحاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بخطوات ثابتة وتدعو إلى الفخر والاعتزاز والإعجاب.

وتابع: لقد أصبحت المملكة العربية السعودية الآن قوة سياسية في المنطقة والعالم وهي عضو مؤثر وفعال في مجموعة الـ 20 وهذه الانجازات لم تأتِ من فراغ وأتت من قيادة حكيمة وذات رؤية صائبة وبعيدة وعميقة للاعداد للمرحلة التي تمر فيها المنطقة.

وأشاد بالواسطة السعودية بين روسيا واوكرانيا والنجاح الذي تحقق في قضية تبادل الاسرى، لافتا إلى أن هذه المبادرة الانسانية السامية والتي هي محل تقدير وارتياح للعالم أجمع تعكس اسهام المملكة للمنظومة الدولية والتفاعل معها .

وقال كانت وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مجدية إذ تم التوصل لاتفاق بين الجانبين في تبادل الاسرى.

وتمنى الجار الله التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية ومواصلة المسيرة والانجازات التي نفخر لها جميعا كما تمنى للمملكة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار».

