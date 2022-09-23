الحميد: السعودية تشهد تطوراً مستمراً وتنمية اقتصادية مستدامة

وطن النهار

احتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي قال الملحق الثقافي في الكويت جميل بن موسى الحميد: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الملحقية الثقافية والطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في دولة الكويت، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله.

واضاف: إننا - ولله الحمد - نعيش منذ إعلان توحيد المملكة العربية السعودية إلى وقتنا الحاضر بقيادة ملك الحزم والعزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز - أطال الله في عمره - وسنده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهندس رؤيتها في أمن وأمان وعزة ورخاء واستقرار وتطور وازدهار مستمر، كما شهدنا قفزات تنموية غير مسبوقة وتنمية اقتصادية وحضارية مستدامة واهتمام بالتعليم تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة نحو أبنائها، ومع إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تحتوي على برامج عديدة حيث تعد مرحلة جديدة من التطوير وتحقيق النمو المنشود والعمل الجاد لاستشراف المستقبل ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، حيث حققت المملكة العديد من الإنجازات ومنها اطلاق برامج الابتعاث التي ساهمت في تقدم المملكة في مجال التعليم على مستوى العالم، حيث إن التعليم أحد أهم الركائز الأساسية التي يُبنى عليها مستقبل الوطن، ويعوّل عليه في إعداد جيل يواكب عصره، ويؤمن بقيمه، ويعتز بهويته، وانتمائه لأرضه، وولائه لقيادته.

ومضى يقول: كما يطيب لي أن أنوه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ومعالي وزير التعليم ومعالي نائبه وذلك لضمان راحة وسلامة أبناء وبنات المملكة الذين يدرسون في جامعات دولة الكويت والذين تتكفل الدولة - رعاها الله - بكافة تكاليف دراستهم ومتابعتها إلى حين تخرجهم وعودتهم سالمين لأرض الوطن - بإذن الله.

واستطرد: نحتفي بيوم الوطن مع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات السعوديين مستلهمين كل ما من شأنه رفعة الوطن وغرس قِيَمه الوطنية في عيون أبنائه وبناته الطلبة الدارسين في مراحل التعليم المختلفة في دولة الكويت، وهذه الاحتفالات تستهدف غرس الهوية الوطنية وإبراز دور حكومة خادم الحرمين الشريفين في توحيد جهودها لنشر السلام العالمي، واستشعار دور حماة الوطن وشهدائه في حماية مقدساته.

وختم بقوله: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعب المملكة ويديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وقد تحقق لهذا الوطن الغالي ما يصبو إليه من رفعة وازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

