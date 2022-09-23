الملا: «الشمالية الاقتصادية» تعادل اكتشاف النفط

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. بدر الملا ان المجلس السابق لم يعقد جلسات ولم يقر قوانين، لكنه المجلس الذي حمى الدستور وانتهى بخطاب سامٍ غير مسبوق منذ صدور الدستور بمضامين غير مسبوقة اكدت على عدم المساس وعدم تعديل ولا تنقيح ولا تعليق الدستور، وعدم التدخل في الانتخاب ورئاسة المجلس واللجان البرلمانية.

واضاف الملا خلال ندوة «ماذا بعد» ان «الخطاب السامي انعكس على واقع عملي حيث لا احد يستطيع اجراء انتخابات فرعية ولا شراء اصوات، لوجود رغبة من القيادة السياسية بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومعبرة عن ارادة الناخبين.

وأكد الملا انه بعد تطهير القيود الانتخابية سنرى التمثيل الحقيقي للناخبين، وليس التمثيل المصطنع فقد حققنا في المجلس السابق مكاسب غير مسبوقة، ووضعتنا امام اختبار وليس اختيار لبناء دولة.

واشار الملا الى شعار «جدية الرقابة وجودة التشريع» فقد مارست الرقابة بكل صورها واستجوبت واستطعت ان انجز قضايا في استجواب وزير المالية من خلال بند العهد الذي نزل في شهرين من 6 مليارات الى 4 واليوم نزل الى ما دون 3 مليارات.

ولفت الملا الى تلويحه بالاستجوابات وتوجيه اسئلة برلمانية مركزة لجهات حكومية عدة وادت على اصلاحات ادارية في القطاع النفطي ووزارة الخارجية وغيرهما من الجهات، لذلك فإن «جدية الرقابة وجودة التشريع» ليس شعارا بل واقع حقيقي تم تطبيقه.

وابدى الملا فخره واعتزازه بأنه منصهر في كتلة برلمانية مع الزملاء: حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله المضف حيث نقلنا العمل الفردي ولأول مرة الى عمل جماعي عبر مؤشر شركاء في البناء والاصلاح بمشاركة اكثر من 200 متخصص ومتخصصة قدموا اراءهم وانعكس في برنامج «استقامة واستدامة» تضمن العشرات من الاقتراحات والقوانين وقد قدمنا للقيادة السياسية واليوم اغلب النواب ايدوا هذا البرنامج.

واضاف الملا انه من السهل جدا التحدث عن الماضي ولكن يجب ان نتحدث عن المستقبل ولذلك جاء عنوان هذه الندوة «ماذا بعد» وان نستلهم من دروس وعبر حدثت في الماضي ستسعفنا في ان نكون امام مستقبل جميل.

وكشف الملا ان هناك مشروعاً يعادل اكتشاف النفط وهي المنطقة الاقتصادية الشمالية واذا لم نستثمرها الاستثمار الامثل فلن نستفيد من اي اصلاح اقتصادي، حيث تنوع مصادر الدخل لا يكون الا من خلال هذه المنطقة.

