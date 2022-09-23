شعبان: الخطاب السامي رسم ملامح المرحلة المقبلة

وطن النهار

دعا مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان الشعب الكويتي الى ان يحسن الاختيار من اجل الكويت، وقال: «اطلب من عزوتي وربعي ان يكون الرد في الصناديق».

واكد شعبان خلال حفل استقبال اقامة لابناء الدائرة الثانية ان خطاب سمو الأمير الذي القاه سمو ولي العهد تاريخي رسم ملامح المرحلة المقبلة والقى بظلاله الايجابية على الاجواء الانتخابية.

وخاطب شعبان الحضور قائلا: «ماشيين في طريقنا وسنكمل المسيرة ومتوكلين على الله الذي اقسم باسمه سبحانه وتعالى انني لن اخذلكم وسأكون ثابتاً على المبدأ، ودائما اسأل الله ان يقرب الكرسي النيابي مني اذا كان فيه خير لوطني ولشعبي، وان يبعده عني ان كان فيه شر ويكفينا شره.

