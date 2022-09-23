الصالح: نحلم باستقرار الوطن.. ويحلمون بـ«دعشنة» الكويت

وطن النهار

دعاء النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. هشام الصالح الى ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية وخطة التنمية وتحقيق حلم الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا واحياء جهود المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد في نهجه من خلال الاستفادة من الجزر الكويتية وانشاء مدينة الحرير والموانئ الحيوية مشيرا الى انها ان تمت فستسمو بالكويت الى نقلة اقتصادية نوعية وتوفر اكثر من 200 الف فرصة عمل للشباب الكويتي مستقبلا.

واكد الصالح في ندوته الجماهيرية التي حملت عنوان «كشف الحقائق» خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الجابرية على اهمية تنويع مصادر الدخل مستقبلا وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وان ذلك لن يتحقق الا من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين من شتى اقطار العالم وخصوصا الصين وتقليل الاعتماد على التعاون مع الدول الغربية لافتا الى ان تطبيق تلك الافكار على ارض الواقع سوف ينعكس على امن واقتصاد واستقرار البلد وجعله مركزا عالميا ينعش اقتصاد المنطقة.

وقال الصالح اقمت هذه الندوة لابين الكثير من الامور والملابسات التي اشيعت حولي وحول مواقفي وحولي شخصيا وانا هنا اتشرف بهذا الحضور الكبير الذي اراه اليوم وانا مقتنع ان تاريخ 29/9 ستكون لكم كلمة ونستطيع حسم الامر لنا من خلال صناديق الاختراع وابناء الدائرة الثالثة احرار ولن يخضعوا لارهابكم ومساعيكم السيئة، فكثير من الشائعات كانت تتداول بخصوص مواقفي وبخصوص امور كثيرة ويتحدث فيها اناس من خارج البلد وبدعم من اناس اخرين لم اكن اريد ان ارد على هذه الامور لكن ان تصل للطعن بالذمة والولاء دون سند او دليل فتوجب علينا الوقوف والرد وبيان الامور.

أكاذيب ومهاترات

واضاف: لقد حرصت منذ بداية المجلس بعدم الانجراف للمهاترات ولم ارد على كثير من الامور والان من حقكم علي ان اكشف اكاذيبهم فصفحتنا بيضاء وثوبنا ابيض ولكن القوم ديدنهم محاولة «ابلسة» اخوكم هشام الصالح وتشويه سمعته امامكم لاهداف سياسية وشخصية، فهناك خصوم لي في المجلس يدفعون اموالا لتشويه صورتي ومهاجمتي لانهم لا يريدون الا صوتهم ولا يريدون الا ان نكون تابعين لهم وانا اقول لهم لن نخضع لكم وكما قال غاندي: «تعلمت من الحسين -عليه السلام- كيف اكون مظلوما فانتصر» وكلما رأوا التفاف اهل الكويت حولي اجتهدوا في الكذب ونشر الاشاعات عني وهم سيستمرون في ذلك الى اخر رمق. وتابع: وحول ما يدور عن دوري في تنصيب اخوتي في اماكن مرموقه ومناصب فهو عار عن الصحة فكما تكلم الشخص الذي يقبع في لندن عن تعيين اخي احمد ماجد الصالح فهو قد عين منذ 2016 وانا لم اكن في المجلس وكان ذلك عن طريق الديوان وكذلك عبد الصمد الصالح ودوره ولعبه التسكين التي تتكلم عنها فهي قبل ان اكون في المجلس واختي دكتوره ماجدة فهي رئيسة قسم في مستشفى مبارك وتعمل منذ 35 سنة وكانت عضواً في التأمينات قبل ان اكون عضواً في مجلس الامة.

مواقف سياسية

واشار الصالح الى ما يخص مواقفه السياسية وما جرى في المجلس السابق وقال انه لا يوجد وظيفة اسمها معارضة وموالاة والمعارضة الحقيقية تكون في الاحزاب وهي غير موجوده عندنا والكويت لا ينطبق هذا الامر وهناك معترضون وشخوص معارضون ومن نراهم ومن نراهم تاريخهم لا يشفع لهم ليكونوا معارضة حقيقية، موضحا ان له مواقف سياسية حتى قبل دخوله المجلس ومنها معارضته لاقتحام المجلس وله راي تجاه الصوت الواحد، وتطرق ايضا لانضمامه لمجموع الـ 41 نائبا واجتماعه معهم في ديوان الداهوم وحضوره معهم وتاييدة لهم وكانت المناقشات تدور حول اختيار الرئيس والمراقب وغيره دون التطرق لمنصب نائب الرئيس ولم يقبلوا التصويت عليه مع تقدم 3 مرشحين وبعدها كان المرشح الوحيد للتكتل حسن جوهر ومع ذلك لم يصوتوا له.

حوار ومكاسب

وقال الصالح: لقد جلسنا مع الحكومة وتحاورنا وطلبنا العفو العام لجميع المحكومين في تلك القضايا المعنية وتم ذلك لنا وطالبنا بعودة الجناسي لـ 700 شخص قد سحبت جناسيهم لمواقفهم تجاه الحرب الايرانية العراقية ووقوفهم بوجه صدام الذي غزا الكويت في ما بعد ولم نطالب للشيعة دون السنه وكذلك طالبنا بتمكين الكفاءات الوطنية فلماذا يستكثر علينا البعض ان نتعاون مع الحكومة او نجلس معهم او نناقشهم ولماذا لا اتعاون مع الحكومة اذا تعاونت معنا ولبت مطالبنا وانا معروف لم يكن لي تصويت واحد ضد مصلحه المواطن بل سعيت كثيرا لاقرار الكثير من القوانين والاقتراحات التي تهم وتنفع المواطن.

وزاد: اكاد اكون اكثر نائب تعرض لحملات تشهير وهجوم ضدي وكذلك عبيد الوسمي لم يخضع لهم وتم الهجوم عليه وكذلك مسلم البراك الذي له مواقف مشهوده ودفع ثمن مواقفه السياسية ودخل السجن كذلك اتهم بوقوفه مع مرزوق الغانم فهم مفسدين ويدعون الاصلاح، ولقد تقدمت بـ 50 مقترحاً منها انشاء بلديه في كل محافظه ومقترحات اخرى تهم البلد وكذلك وجهت 87 سؤالا برلمانيا و20 اقتراح برغبة واستجواب لوزير الصحة ولكن من يسألني ما هي النتائج فاقول له من عطل الجلسات هو السبب وفي كل جلسه هجوم على اللجنة التشريعية لان فيها عبيد وهشام الصالح بالاضافة الى 240 قانون انجازات اللجنة التشريعية ولكن اغلبها لم يمر.

مصادرة الحريات

وقال الصالح ماذا تريد الكويت وماذا نريد لها نريد ان نستفيد من موقع الكويت الجغرافي وموقعها بين حضارتين عريقتين وفي موقع جغرافي مهم نريدها ان لا تعتمد على النفط كمصدر دخل وحيد، نريد رؤية تغير وجه الكويت ليستفيد ابناؤنا في المستقبل ويكون لهم استقرارا وامانا بينما تلك احلامنا وامالنا يحلم الاخرون بوثيقة القيم ودعشنة الكويت ومصادرة الحريات وهدم ركائز الدولة المدنية فلكم الاختيار ولكم القرار.

