الفارس: قاعدة بيانات للأمن الغذائي لرصد المخزون الإستراتيجي

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة الدكتور محمد الفارس أهمية الدور الذي تضطلع به «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي» بغية تحقيق الاهداف المرجوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل كويتي متخصص يضع النقاط الرئيسية لإستراتيجية الأمن الغذائي. وقال الفارس، عقب الاجتماع الثاني للجنة الأمن الغذائي الذي عقد برئاسته في قصر السيف بحضور اعضاء اللجنة من الجهات المعنية، إن اللجنة «نقطة الارتباط الاساسية» لمتابعة وتحقيق الأهداف فيما يتعلق بالامن الغذائي والمائي في الكويت».

وأكد أهمية قيام اللجنة بتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة في الكويت والتي يبلغ عددها 35 جهة والمختصة بمجالات الامن الغذائي والمائي. وأوضح ان اللجنة تعمل على إعداد الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الامن الغذائي والمائي وكيفية تنفيذها حيث بدأت بوضع الخطوط الاساسية لعملها.

وأفاد بأنه «تم الاتفاق في اجتماع اليوم على نقطتين أساسيتين الأولى أن يتم تشكيل فريق عمل كويتي متخصص يضع النقاط الرئيسية للاستراتيجية»، مبيناً أن هذا الفريق «يضم شبابا متخصصين بمجالات الامن الغذائي والمائي وفي كيفية وضع الاستراتيجية ومكوناتها ومبادراتها وكيفية تنفيذها». وذكر أن النقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع هي «بحث الاشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الامن الغذائي والمائي الحالية»، منوها بتجربة دولة الكويت خلال أزمة «كورونا» وايضا خلال ظروف الحرب بين روسيا واوكرانيا التي «سببت اشكاليات في توصيل الغذاء وأثرها على تشغيل المنظومة الغذائية في الكويت». وبيّن الفارس أن من بين هذه الاشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الامن الغذائي والمائي في الكويت «وجود تشابك وتداخل بين مهام واختصاصات بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص».

وذكر ان «اللجنة سوف تناقش هذه الاشكاليات والاختلالات خلال الاسابيع الاربعة المقبلة مع الجهات المعنية من اجل وضع حلول لمعالجة هذه القضايا سواء كانت تتعلق في اشكاليات تشريعية قد نحتاج الى اصدار لوائح تنظيمية في شأنها أو أمور مالية وإدارية قد نحتاج الى أن نتخذ في شأنها توصيات». وأكد أن «لجنة الامن الغذائي تركز على ضرورة وجود فريقين الاول يعمل حاليا على معالجة الاختلالات لبناء قاعدة أساسية لمنظومة الامن الغذائي والمائي اما الثاني فقد بدأ بإعداد الاستراتيجية التي تحتاج إلى أمور ونواح كثيرة حيث تختص بكيفية معالجة العديد من القضايا كالامدادات والموانىء وغيرها». وبيّن أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة تختص بالعديد من المواضيع المدرجة ضمن استراتيجية منظومة الامن الغذائي والمائي سواء في مجالات توفير الغذاء والاستثمار في الخارج أو الاستثمار في الداخل أو دعم القطاع الخاص.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي ناقشت وفقا للاختصاصات المسندة إليها وضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأزمات المختلفة مع وضع الركائز الأساسية والإجراءات المناسبة للمحافظة على الاحتياجات

الغذائية والمائية. وأكدت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في هذا الشأن وإنشاء قاعدة بيانات لنظام الأمن الغذائي لرصد ومتابعة حجم المخزون السلعي الاستراتيجي في الكويت.

