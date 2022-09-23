العميرة: تحسين كفاءة العمل

وطن النهار

قال الباحث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور حسام العميرة ان اجتماع (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي) ناقشت الكثير من البنود والخطوط العريضة وتم إعداد مسودة استراتيجية للعمل الغذائي والمائي في الكويت كما تم الاتفاق على عدة ركائز أساسية لهذه الاستراتيجية. وأضاف العميرة في تصريح لـ(كونا) عقب الاجتماع أن إحدى هذه الركائز «تحسين كفاءة الإنتاج المحلي في دولة الكويت وتسويقه والتي ينبثق منها كثير من المبادرات ليتم تحويلها إلى أنشطة من ثم مشاريع تحدد فيها الجهات مع الفترة الزمنية ومؤشرات القياس والمستهدفات لكل مؤشر».

واشار إلى ركيزة أخرى تعنى بتعزيز المخزون الاستراتيجي في دولة الكويت للأغذية والأعلاف لأهميته في الجانبين اضافة إلى ركيزة تعنى بالاستثمار في الأمن الغذائي محليا أو الاستثمار خارجيا‏ وركيزة أخرى وهي رفع كفاءة تدفق السلع الغذائية والأعلاف للكويت حيث تستورد نسبة 95 في المئة من المواد الغذائية.

