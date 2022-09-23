المنيفي: التعاون مع طاجيكستان في مجال الأمن الغذائي

وطن النهار

شاركت وزارة المالية في أعمال الدورة الثالثة للجنة الكويتية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، وذلك برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ومعالي وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ذوقي زاده ذوقي عن الجانب الطاجيكي، والتي تأتي استكمالاً للدورات السابقة للجنة الكويتية الطاجيكية المشتركة لتدعيم وتقوية العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية على أهمية استمرار انعقاد اللجنة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، وعلى التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بين البلدين، والتي تعتبر الغطاء القانوني للتعاون المشترك، وعلى أهمية فتح خطا مباشرا للطيران بين البلدين والذي سيسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين، وعلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي لما لطاجيكستان من مقومات للتعاون معها في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة الكويتية الطاجيكية المشتركة بين البلدين الصديقين، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني، كما سيتم التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة في دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان وسيتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية، هذا وسيقوم الوفد الكويتي بزيارة عدد من المصانع والشركات للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية فيها بتاريخ 22 سبتمبر 2022.

