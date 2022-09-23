«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في سحب «الحصاد الإسلامي»

وطن النهار

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم: فيصل محمد عبد الوهاب الجوعان، ومحمد عيسى محمد شبلاق، ومبارك عبدالغني علي القحطاني، ومجيد سليمان قرين الظفيري، وأفراح معيدي فهيد العازمي، ومريم خلف شاوي عبدالله، واحمد اردوغان، ونينا محمد نزار المالكي، ومساعد محمد عثمان الحيدر، وخليل علي عبدالله حجي حسين.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والإستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

