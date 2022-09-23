962 مليون دينار خسائر البورصة الأسبوعية بعد السقوط العالمي

وطن النهار

فقدت البورصة 962 مليون دينار خلال الاسبوع مع انهيار اسواق الأسهم العالمية. وتراجعت المؤشرات الرئيسية جماعياً في ختام تعاملات امس وسط موجة بيع الأسهم العالمية والخليجية تجتاح الأسواق بعد إشارات على «الهبوط العنيف» تزامناً مع بدء تطبيق قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. لتختتم الاسبوع على خسائر بلغت نحو 352 مليون دينار بعدما اقفلت على القيمة السوقية للاسهم المدرجة على 44.518 مليار دينار مقابل 44.870 مليار دينار في اقفالات جلسة الخميس الماضي .

انخفض مؤشر السوق الأول 0.70%، وهبط «العام» 0.72 %، كما نزل المؤشر الرئيسي 50 بواقع

0.99 %، وهبط الرئيسي 0.76 % عن مستوى أول من أمس الأربعاء. بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 43.76 مليون دينار، وزعت على 161.14مليون سهم، بتنفيذ 11.62 ألف صفقة. أثر على أداء الجلسة انخفاض 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 2.36 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات يتقدمها الرعاية الصحية بـ 5.92 %.

