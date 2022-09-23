أسعار النفط تتعافى بقوة بعد تراجعها

وطن النهار

تعافت أسعار النفط بعدما تراجعت 1%، في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو بنسبة 1.46%، إلى 91.14 دولاراً للبرميل لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار، أو بنسبة 1.63%، إلى 84.29 دولاراً. وهبط الخامان القياسيان أول من أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام. ورغم أن الاحتياطي الاتحادي تبنى نبرة متشددة أمس، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفر بعض الارتياح لأسواق النفط. وجاء ارتفاع النفط رغم مكاسب الدولار. ولامس مؤشر الدولار اول من أمس أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى.