«الكويتية»: إطلاق رحلات مباشرة إلى مدريد

مال وأعمال

‎احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مدريد الاسبانية بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح الخط ونمو اقبال المسافرين عليه، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بدعوة عدد من الجهات الرسمية الكويتية والاسبانية وكذلك عدد من مكاتب السياحة والسفر والجهات المعنية بمقر سفارة الكويت لدى مملكة اسبانيا للاحتفال بنجاح التشغيل والاعلان عن إطلاق رحلات مباشرة إلى مدريد بصفة دائمة بواقع ثلاث رحلات بالاسبوع أيام الاحد والاربعاء والجمعة بداية من تاريخ 16 سبتمبر 2022.

‎وعلى هامش الحفل، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي: «تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بجزيل الشكر ووافر الامتنان لسفير دولة الكويت لدى مملكة اسبانيا خليفة الخرافي على رعاية واستضافة هذا الحفل للإعلان عن نجاح الخط واطلاق رحلات مباشرة بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة، كما يأتي الاحتفال اليوم لما لوجهة مدريد من أهمية بالغة لدى عملائنا ولزيادة الاقبال عليها في موسم السفر الصيفي، خاصة أنها حققت أعلى معدلات للحجوزات وذلك لما تتميز به من أنها تعد وجهة ممتازة لقاصدي السياحة طوال العام والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية اضافة إلى أجوائها الساحرة».

‎وأضاف رزوقي: «إن استمرار تشغيل وجهة مدريد يأتي مكمّلاً للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم ولتشغيل رحلات إلى أسواق جديدة ومتنوعة ومطلوبة تلبي طموحات ورغبات عملائها، كما أن اختيار هذه الوجهة جاء بعد دراسات متأنية ودقيقة لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة». ‎وتابع رزوقي بأن الخطوط الجوية الكويتية ماضية في توسيع شبكة خطوطها لافتاً إلى أنها أعلنت الفترة السابقة عن إطلاق عدد من الوجهات الجديدة وهي جزر المالديف والمدينة المنورة والطائف وكاتماندو وحيدر اباد وكوالالمبور بالإضافة الى استمرار تشغيل رحلة ازمير على مدار العام نظراً لنمو الطلب على هذه الوجهة.

‎واختتم رزوقي كلمته بالتأكيد على تقديم خدماتها لعملائها وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها بداية من توفير قنوات الحجز المختلفة للمسافرين وطرح العروض المناسبة لهم مروراً باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4 وإنهاء اجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة وصولاً للتجهيز الكامل لأسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنوع من أحدث الطرازات المختلفة الحجم والاستمتاع بخدمات الشركة على متن طائراتها وحتى وصول الراكب الى الجهة النهائية لرحلته.

