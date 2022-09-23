البدر: خلق بيئة عمل ابتكارية وأكثر إنتاجية في «كيبك»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي الأولى لرواد التحول الرقمي، إذ تم تتويج 22 فائزا بالجائزة من خلال تقديم 7 مشاريع ابتكارية ساهمت في عملية تسريع التحول الرقمي بكيبك. وذلك خلال حفل أُقيم أمس الخميس في نادي بوبيان، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة البترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر.

وتأتي جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي تكليلا لنجاح برنامج «المطورون المواطنون» الذي يهدف إلى تمكين العاملين غير المتخصصين في مجال تقنية المعلومات لتطوير وتصميم تطبيقات ولوحات المعلومات الذكية بأنفسهم، مما يمنحهم القدرة على إدارة أعمالهم اليومية بكفاءة وسهولة فضلاً عن توفير الوقت والجهد وسرعة اتخاذ القرار.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد البدر: «إن العمل في البترولية المتكاملة ذو وقع خاص متميز حيث يبذل العاملون فيه أقصى جهد لخلق بيئة عمل ابتكارية وأكثر إنتاجية من خلال السعي المستمر لاكتساب أدوات المعرفة والتطور. وتعد جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي تتويجا لنجاح برنامج «المطورون المواطنون» أو «Citizen Developer» في البترولية المتكاملة القائم على تمكين العاملين غير المتخصصين في مجال تقنية المعلومات لتطوير وتصميم تطبيقات ولوحات المعلومات الذكية (Smart Dashboards) عبر منصة «البرمجة المنخفضة». وأعرب عن سعادته بمشاركة التجربة ودورها في دعم التوجه الاستراتيجي للشركة لترسيخ التكنولوجيا المتطورة والتي تعتبر عنصراً أساسياً وجوهرياً في تسريع عملية التحول الرقمي، وهو ما يتوافق مع استراتيجية كيبك لتحقيق الريادة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات التي تقوم على تطبيق الحلول التقنية المتطورة.

ومن جانبه ذكر نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالوكالة، عبدالله العجمي، أن أهمية برنامج (المطورون المواطنون) تتمثل في تخفيف الضغط على فريق تقنية المعلومات،

وتعزيز الارتباط الوظيفي والانتماء من خلال ابتكار العاملين حلولاً لمشاكلهم العملية، وبناء ثقافة تركز على الابتكار من خلال تطوير التطبيقات.

