دول الخليج ترفع الفائدة والكويت الأقل

مال وأعمال

أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي، إذ قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.

وأقر مصرف الإمارات المركزي كذلك زيادة الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 2.4% إلى 3.15%.

ورفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4 في المئة تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي. كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75 في المئة وفائدة الإقراض إلى 5.25 في المئة.

من جهته، أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف مصرف قطر المركزي في بيان انه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 في المئة وفائدة الإيداع إلى 3.75 في المئة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 في المئة.

وأعلن البنك المركزي العُماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأميركي، وهي 75 نقطة أساس؛ ليصبح 3.75%.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني -التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني- ومع هيكلة الاقتصاد العُماني وطبيعته.

