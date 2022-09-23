خبراء لـ «النهار»: رفع سعر الخصم يحافظ على تنافسية الدينار

مال وأعمال

وازن بنك الكويت المركزي بين رفع أسعار الفائدة عالمياً والحفاظ على الأداء الاقتصادي من ناحية أخرى، عبر انتهاج سياسة الرفع التدريجي لسعر الخصم والتي بلغت 3 بالمئة، بعد إقرار رفع السعر ربع نقطة مئوية. وعن تداعيات الرفع على الأداء الاقتصادي، أشار خبراء عبر «النهار» أن الرفع التدريجي أثر إيجاباً على الأداء الاقتصادي بعدم دخوله في دورة ركود اقتصادي، حيث أن المركزي لم يقم بالرفع بنفس النسبة التي رفع بها الاحتياطي الفيدرالي وإنما بشكل متدرج، لافتين أن مكونات اقتصادية عدة استفادت من الرفع، أهمها القطاع المالي الذي ستزداد ربحيته، مع ارتفاع الفائدة على الودائع والتي ستجذب المزيد من الودائع، في حين سيرتفع معدل الفائدة على القروض.

واستدركوا أن العقار سيتأثر سلباً بانخفاض أسعار العقار الاستثماري والعزوف عن الاستثمار في العقار، وتفضيل وضع الودائع في البنوك.

وفيما يلي التفاصيل...

تراجع قيم الأصول

بداية، أشارت أستاذ التمويل في جامعة الكويت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي أنه لا يمكن تجاهل ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب معدلات التضخم غير المسبوقة التي سجلتها الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الرفع يستهدف بالأساس السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على تنافسية الدينار مقابل الدولار. ولفتت إلى أن الفائدة على الودائع تشجع الأفراد على وضع مدخراتهم في البنوك وهو ما سيؤثر إيجاباً على البنوك، بالإضافة لارتفاع الفائدة على مستويات الإقراض والذي بدوره سيؤثر على ربحية القطاع المصرفي بالارتفاع. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الخصم سيؤدي إلى خفض قيم الأصول بشكل عام، وهو ما يعني ارتفاع نسب المخصصات التي تطلبها البنوك لرفع قيم الضمانات للمقترضين. الباحث الاقتصادي محمد رمضان أشار إلى أنه لا خيارات متاحة في الوقت الراهن أمام صانعي السياسة الاقتصادية والمالية إلا برفع أسعار الفائدة لتجنب مستويات التضخم العالية التي تعانيها الكثير من الدول . وبين رمضان أن معظم التضخم في الكويت مستورد، وما يقوم به صانع السياسة المالية هو الحفاظ على تنافسية الدينار مقابل الدولار، لأنه في حال تجاهل الرفع الفيدرالي، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام بسبب عدم جاذبية العملة المحلية مقابل الدولار.

واستدرك رمضان بالقول : رفع الفائدة بشكل تدريجي من قبل بنك الكويت المركزي يستهدف تحقيق المواءمة بين احتياجات الاقتصاد بكل مكوناته وعدم الرفع مرة واحدة، بالإضافة إلى تحقيق السيطرة وكبح جماح التضخم.

ومن ناحيته، أوضح رئيس اتحاد سماسرة العقار عبد العزيز الدغيشم أن العقار يتأثر برفع الفائدة، حيث يلجأ الأفراد في الغالب إلى البنوك لوضع مدخراتهم بدلاً من استثمارها في القطاع العقاري بسبب ارتفاع معدلات العائد، لافتاً إلى أن العقار الاستثماري هو الأكثر تأثراً برفع الفائدة.

وبين الدغيشم أنه لا تأثير على السكن الخاص من الرفع لسعر الفائدة، إلا أنه بشكل عام يتأثر العقار مع ارتفاع الفائدة ليس في الكويت وحدها ولكن في العالم كله، مشيراً إلى أن رفع الفائدة هي الوسيلة الأكثر فاعلية في كبح جماح التضخم.

تنافسية الدينار

وأشار مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي إلى أن رفع الفائدة لا فكاك منه في كبح جماح التضخم وأن آلية الرفع التدريجي التي ينتهجها بنك الكويت المركزي واستخدامه لأدوات السياسة النقدية تكون مدروسة بعناية من حيث معرفة تداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مع الحفاظ على توفير أكبر قدر من المرونة في التعامل مع الرفع.

