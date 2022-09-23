مادام لون الجلد أهم من إشراق العيون.. ستكون هناك حرب

النهار Weekend

إذن، رقص فينيسيوس، وخرج كوكي من الملعب قبل نهاية المباراة، وتغلب ريال مدريد على جاره اتلتيكو 2-1، ولم ينفع جمهور الأخير هتافاته العنصرية ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور قبل المباراة حول الملعب وأمام فندق اللاعبين، ولا صافرات الاستهجان خلال الدربي ولا حتى الاستهداف الاعلامي للجناح البرازيلي طوال الاسبوع. وحتى اللحظة لا يمكن تحديد سبب مقنع دفع وكيل أعمال لاعبين وبرنامجا تلفزيونيا للهجوم على فينيسيوس وتحذير لاعب اتلتيكو كوكي له من الاحتفال بالرقص على جوانب الملعب، ويبدو محيرا هذا الطرح بعد قرن ونصف منذ اختراع كرة القدم، اذ اعتاد المشجع رؤية احتفال مميز لكل لاعب يسجل هدفاً، فهناك من ينزلق، ولاعب يقفز وآخر يرفع يده وكثير من اللاعبين لاسيما من أميركا اللاتينية وافريقيا يفضلون الرقص.

غيرأن الضجة التي رافقت أجواء ما قبل دربي مدريد الاحد الماضي سادها الغباء لأنها انطلقت من أبشع طريق وهو العنصرية، وتتكرر في وسائل الاعلام أزمات مفتعلة تغذيها برامج الصراخ والنقاش الساخن واثارة الجدل وتغيب فيها عقول بعض الجماهير تحت تأثير مخدر التعصب، واستغل برنامج حواري الاجواء العدائية في العاصمة مدريد بين جمهوري ريال واتلتيكو ليطرح رقص فينيسيوس كمادة اعلامية للنقاش وظاهرة يجب التصدي لها.

وقال بيدرو برافو، رئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم في إسبانيا خلال برنامج تشيرينغيتو شو، أحد البرامج التلفزيونية الرياضية في إسبانيا أن على فينسيوس التوقف عن لعب دور القرد برقصه عند تسجيل الأهداف، وقرر وكيل الأعمال بعد مباراة ريال ومايوركا الاسبوع الماضي نقل اللعبة من بساط المتعة الى براثن العنصرية تحت رداء النقد، ووصف لاعبا بأنه قرد وذلك مفهوم لان فينيسيوس اسود البشرة وعندما يوجه له هذا الشتم فهو يهين بعنصرية مقيتة السود والبرازيليين معا، وذلك الوصف ارتقى الى درجة الجريمة لكن الفوضى السائدة في الاعلام ومواقع التواصل خففت من عدوانيته لوجود فئة من المتلقين لا تضع اعتبارا للاطار الاخلاقي المفترض ان يكون عليه النقد فيما استفز الوصف الجميع في البرازيل، وتوالت ردود الافعال من الاسطورة بيليه ورونالدو وروبرتو كارلوس ونيمار ورافينيا وغيرهم المستنكرة للاهانة العنصرية . ويطلق على منتخب البرازيل احيانا لقب السامبا تبعا للموسيقى التقليدية الشعبية ذات الأصول الافريقية، وتعد ظاهرة في المجتمع البرازيلي وعلى ايقاعها نشأت رقصة أحبها البرازيليون، فهم في بلد مهرجانات الرقص والايقاع والشعب يعبر عن نفسه بتلك الموسيقى التقليدية، حتى أن اللاعب البرازيلي يبدو عاديا عندما يرقص في الملعب، لكن لماذا أثيرت كل هذه الضجة على فينيسيوس بالذات ؟.

ويتذكر المتابع كيف احتفل المهاجم كاريكا راقصا في زاوية الملعب في نسختي 1986 و1990 من المونديال، ولم يتعرض حينها للنقد أو الاهانة، فيما أصبح فينيسيوس قردا استفزازيا لأنه يحتفل بأهدافه، وهو أحد أبرز اللاعبين في أحد أشهر وأقوى اندية العالم فنيا وجماهيريا، بينما لم يستنكر احد رقصة أنطوان غريزمان المراهقة فورتنايت في سانتياغو برنابيو بالذات، ذلك لأن الاعلام والجماهير والمتابعين يفهمون معنى تعبير اللاعب عن فرحته بعد هز شباك المنافس، غير أن الوحش الخفي داخل الانسان المسمى عنصرية يقفز أحيانا في غياب الضمير، واذا وجد بيئة مناسبة لا تردعه يتمدد ويأخذ حيزا خطيرا بتأثيره على العقول الفارغة، كما حدث عندما أطلق بيدرو برافو الاساءة ثم رددها المئات قبل الدخول الى الملعب فقد صرخ المئات فينيسيوس أنت قرد نتيجة شحن اعلامي تافه لم يحرك ساكنا عند ادارة اتلتيكو ولم تتخذ ضده اجراء يضعها في منأى عن تشجيع العنصرية، وقد يكون تصريح رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز بشأن صمتها ولومه على انعدام رد فعلها اكبر استنكار لسلبية ادارة نادي العاصمة، وإلا، ما هي الاساءة للمنافس عند الاحتفال بالاهداف سواء قفز اللاعب أو رقص بعد هدفه ولماذا وضعوا فينيسيوس بالذات تحت هذا الهجوم؟. ويعتبر رأي بيدرو برافو في البرنامج مثالا على سخافة الطرح الذي ينتظر مناسبة حامية ليظهر أنه رأي سديد، وبرافو انتظر مباراة مثل دربي مدريد ليستغل اجواءها المتشنجة ويسدد سهامه صوب لاعب أسود في تجرد من المهنية والاخلاق معا، ويفتح باب نقاش كان من المفترض ألا يفتح، لكن بعض الجماهير أصبح حالها عجيب وهي تلهث للادلاء بآرائها في كل طرح غث أو سمين في منصات التواصل ليصبح من الاحتفال بالهدف مشكلة كبرى. ولا يوجد تفسير منطقي لممارسة العنصرية ضد لاعب يحتفل بأهدافه وترك من يمارسها دون عقاب، بينما يناقش المتابعون حق اللاعب في الاحتفال.

كما لا يعد أمراً منطقياً في كرة القدم تلك اللعبة الجميلة، اثارة الضجة على احتفال راقص، في وقت يحظى فيه لاعب بالاشادة لأنه يضع علم المثليين على ذراعه، لقد تغيرت الساحرة المستديرة كثيرا في أعوامها الأخيرة وغطت جاذبية بطولاتها وتطور النقل التلفزيوني وأخبار نجومها وانديتها على جوانب مظلمة تغزوها بصمت.

وبدت محاولة الضغط على فينيسيوس جونيور أو تحطيمه مجرد عبث اعلامي، فهذه الضوضاء لا تزعج فتى يستمد قوته من مقاومة ظروفه الصعبة، فقد أظهر منذ وصوله إلى ريال مدريد في سن 18 أنه يدخل اختبارات الضغط النفسي ويخرج منها ناجحا بجدارة، فقليل من يدخل قلعة النادي الملكي ويتجاوز العبء الذهني المصاحب للقميص الابيض الثقيل، وهو انتقل من فلامنغو الى ريال مدريد اثر شهرته التي اكتسبها من كوبا اميركا تحت 17 سنة، ولدى وصوله الى مدريد انتظره اختبار اللعب مع ريال مدريد الرديف كاستيا بعد انتقادات وسخرية من التعاقد معه، كما رزح تحت هجوم النقاد عندما لعب مع الفريق الملكي وكان هدفا لهم، ومع ذلك احتفظ الشاب برباطة جأشه وتدرج في سحب المشجعين الى جانبه، المشجع تلو الآخر مع تطور مستواه وانسجامه مع خطط الفريق خصوصا تحت اشراف كارلو انشيلوتي الذي جعل من فيني مهاجما كبيرا وهدافا مؤثرا اضافة الى دوره في الجناح الأيسر، وأصبح من مفاتيح اللعب المهمة لريال الذي بسط هيمنته على إسبانيا وأوروبا الموسم الماضي، ومازال يتحف عشاقه بعروض مذهلة ونتائج خارقة. ووجد فيني ثمرة اجتهاده تتجلى في وقوف النادي معه واصدار بيان تضامن معه وشجب ما تداوله البعض ضده فضلا عن زيارة الرئيس فلورنتينو بيريز له السبت الماضي في مقر اقامة الفريق قبل مباراة الـدربي لدعمه وتشجيعه.

وتشبه مسيرة فيني معظم لاعبي البرازيل المحترفين في أوروبا، فهو قدم من بيئة فقيرة، ولعب بجد وقاتل من عميق روحه حتى ارتدى قميص أحد أكبر أندية العالم، وواجه أبواه في طفولته صعوبة في المعيشة وكذلك في تأمين نادٍ يستوعب موهبته، وعندما انضم الى فلامنغو خاض اختبار قبوله في فريق الصالات ومع ذلك تفوق فيها وأجبر المدربين على اختياره لاحقا للملاعب العشبية وجذب الانظار بمستوياته وتابعته كبار اندية أوروبا وتدرج في منتخبات البرازيل السنية.

فينيسيوس جونيور هادئ للغاية ويتغافل عن الضجة التي تثار ضده سواء من النقاد او الجماهير، يرد دائما في الملعب بفضل شخصيته المثابرة والمبتهجة لذلك تفوق بين آلاف المواهب الصغيرة في البرازيل وانتقل مباشرة الى أعلى درجات الاحتراف بحجز مكان له في ريال مدريد، كما لم ينس مسؤوليته الاجتماعية بإنشاء مؤسسته الخيرية إنستيتوتو فييني جونيور التي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا والرياضة للمساعدة في تعليم الأطفال في البرازيل، ويواجه حاليا المواقف الاعلامية المتطرفة والمتعصبة والهتافات العنصرية والمواجهات مع المنافسين بمخاطبة الكرة بهدوء وإيماءات خاصة به تسعده من الداخل، وهو يترجم حقيقة عبارة نقشها على ساقه تقول: طالما كان لون الجلد أهم من إشراق العيون، ستكون هناك حرب. وقد وضعها فيني حيز التنفيذ كما ظهر في دربي مدريد.

