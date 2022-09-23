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سماح تروي القصص التراثية في «ماما أمينة»


تشارك الفنانة سماح في مسلسل «ماما أمينة» الذي سيعرض على منصة شاهد، من اخراج محمد الحملي وانتاج شركة «باك ستيج» وتاليف هيا احمد. واختار الفنان محمد الحملي ان يقدم عملا للاطفال تقوم فكرته الاساسية على عدد من الحكايات التراثية الكويتية والخليجية والعربية من ماضينا الجميل.
ويضم الفيلم نخبة من الفنانين مثل: خالد المظفر ومبارك المانع وشيماء سليمان واحمد الحليل وعبد الله الخضر ونورا العميري ولولوة الملا.
وتدور احداث المسلسل في قالب مشوق يحمل العديد من الرسائل التربوية ومكون من 30 حلقة، وهو عمل مناسب للعائلة من خلال سرد بعض الاحداث في اطار من الخيال والفانتازيا.
تقوم الفنانة سماح بدور سماح التي تجسد شخصية ماما امينة حيث تروي القصص الشعبية القديمة من شتى الدول العربية، ليعد المسلسل عودة الى الاعمال التراثية القديمة التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات القديمة.


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