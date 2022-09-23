الموت يغيِّب الفنان هشام سليم بعد صراع مع المرض

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غيب الموت صباح أمس الخميس الفنان المصري هشام سليم، حيث أعلن نقيب المهن التمثيلية بمصر الدكتور أشر ف زكي وفاة الفنان هشام سليم، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقدم الراحل العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وكان أول ظهور في السينما من خلال دور ابن فاتن حمامة في فيلم «إمبراطورية ميم» من إخراج حسين كمال.

درس هشام في معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن في الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ في العمل التلفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال وهي: فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، فيلم «قسمة ونصيب»، فيلم «الخادم»، مسرحية «شارع محمد علي»، فيلم «اللعب مع الشياطين»، فيلم «الجبلاوي»، فيلم «يا مهلبية يا»، فيلم «السجينة 67، فيلم «الهجامة»، مسلسل «ومازال النيل يجري»، فيلم «أرض الأحلام»، فيلم «كريستال»، مسلسل «أرابيسك أيام حسن النعماني»، فيلم «قليل من الحب كثير من العنف»، مسلسل «أهالينا»، فيلم «ميت فل»، فيلم «يا دنيا يا غرامي»، مسلسل «هوانم جاردن سيتي» بجزأيه الأول والثاني، مسلسل «إمرأة من زمن الحب»، مسلسل «خيانة» وفيلم «جمال عبد الناصر».

وكانت، آخر أعماله في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري والعربي، لما يتمتع به الفنان الراحل من حب واحترام زملائه سواء الذين عملوا معه أو الذين لم يعملوا، حيث نعت الفنانة المصرية حنان مطاوع، هشام سليم، وكتبت حنان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: من أحب الناس لقلبي وأغلاهم، الراقي الجميل خلقا وفنا ..الله يرحمه».

كما نعت الفنانة نهال عنبر الفنان هشام سليم ونشرت نهال صورة لسليم على الانستغرام الخاص بها وعلقت بـ «وداعا هشام سليم ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة».

كما نعته أيضا الفنانة ريهام عبد الغفور وكتبت من خلال إنستجرام «مصدومة ومش مصدقة.. مع إني عارفة إنه كان مريضا.. الله يرحمه بس كان عندي أمل كبير.. الفاتحة والدعاء من فضلكم خبر حزين جداً الله يرحمه ويحسن إليه».

ونعت الفنانة سيمون الفنان هشام سليم، حيث نشرت صورة تجمعهما من فيلم «الهجامة» من خلال حسابها انستغرام وعلقت عليها بـ «تقابلنا في فيلم «الهجامة» مع الفنانة ليلى علوي، وأسامة أنور عكاشة ومحمد النجارفي بداياتي الفنية وكان مثالاً للاحترام …والالتزام الله يرحمه».

في حين علقت الفنانة صبا مبارك بكلمتين فقط على الوفاة من خلال حساب الانستغرام الخاص بها حيث كتبت «وداعا هشام سليم»، وكتبت رانيا محمود ياسين «لا إله إلا الله انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك يا هشام.. فنان كبير و محترم وراقي وإنسان في منتهى الرقي والأدب في جنات النعيم يارب العالمين.. خبر حزين اوي سبحان من له الدوام».

ونعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان هشام سليم، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها على انستغرام، وعلقت عليها بـ «البقاء الله ربنا يرحمه يارب»، كما نشر المطرب محمد فؤاد صورة للفنان الراحل من خلال انستغرام وعلق عليها بـ «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ننعي ببالغ الحزن والأسي وفاة المغفور له بإذن الله الأخ العزيز والفنان الكبير/ هشام سليم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

أما الفنان عباس أبو الحسن فعلق على الوفاة بـ «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى الرفيق الأعلى الفنان والصديق هشام سليم، ربنا يصبر أهله ومحبيه، نسألكم الفاتحة».

كما نعت النجمة التونسية درة، الفنان الكبير هشام سليم، وكتبت درة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: لاحول ولاقوة الا بالله.. أكاد لا أصدق.. رحل فتى أحلام الطفولة.. رحل الفنان الجميل التلقائي ابن الأصول المتواضع المتفرد الحقيقي دائم الشباب.. رحل الفنان هشام سليم.. بعد رحلة فنية من إمبراطورية ميم وعوده الابن الضال مرورا بعادل البدري في ليالي الحلمية وحمودة في شارع محمد علي ثم الكثير من الأدوار التقيت به في أحدها (اختفاء سعيد مهران) ولن انسى ما قاله لي ذات مرة ونحن نتحدث في الكواليس: اللي يحبك هيفضل يحبك ويحب كل ما تقدمين واللي مش بيحبك مش هيحبك مهما عملتي فركزي مع اللي بيحبك، وأقول له الآن نحن نحبك ولن ننساك، الله يرحم هشام سليم ويجعل مثواه الجنّة يا رب.

