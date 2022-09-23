عادل إمام.. ليلة سقوط «الزعيم» في فخ «الترند»

النهار Weekend

«المسألة لا تتعدى رغبة البعض في صناعة تريند»، واحد من الأسباب التي دفع بها المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، وذلك ردًا على الشائعات التي طغت على مواقع «سوشيال ميديا» خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حديث الإعلامي محمد الباز، عن إصابة «الزعيم» بـ«ألزهايمر».

«عصام»، نفى حقيقة حديث الإعلامي محمد الباز، حول إصابة شقيقه بمرض الزهايمر، موضحا أن «ما يحدث من شائعات حول الزعيم لتصعيد الترند ليس أكثر»، ومشيرًا إلى أن صحته في أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد.

وأضاف: «مش عارف محمد الباز عايز ايه، مرة الحقوا الزعيم في حالة حرجة ومرة عادل إمام عنده زهايمر، هو في إيه، احنا زهقنا من الشائعات والرد عليها، ده كله عشان التريند، كله عايز يطلع تريند، عادل تمام الحمد لله وهو كويس».

ولم يتوقف حديث شقيق «الزعيم» عند هذا الحد، حيث قال: «عادل أخويا لديه فيلم قريب جدا، وأول التحضيرات هبلغ الجميع بيها، مش عايز أسمع شائعات تاني عن أخويا الموضوع ده صعب، عيب كدا أنتوا مش عارفين الموضوع ده بياثر علينا إزاي».

حديث المنتج عصام إمام، جاء بعد خروج الإعلامي محمد الباز، الذي تحدث عن عودة الفنان عادل إمام للعمل الفني، مؤكدًا أنه لن يعود للتمثيل لأن حالته الصحية لا تسمح بهذا.

وقال «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن «الفنان عادل إمام يعاني من أعراض الزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا»، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وأكمل «الباز»: «عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، وهو من الشقيانين، اشتغل 65 سنة متواصلين، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لا بد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه، عادل إمام هو نجمي المفضل، وما يحدث من تراشقات لا تليق بتاريخ عادل إمام».

كما وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة لعائلة عادل إمام، قائلًا: «عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية».

وكشف «الباز»، أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام، أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر، مردفا: «يجب أن نحترم تجربته وسنه، لا نكلف عادل إمام بما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة.

وأنهى الإعلامي المصري حديثه، بقوله: «أتمنى أن يتوقف الجدل، عادل إمام أسعد الملايين، وأنا قلت إنه هيدخل الجنة بدون حساب، لأن ربنا هيكافيء الناس أسعدوا الناس، وهو أسعد ملايين الناس، صاحب تجربة عظيمة في حياتنا العامة، رجل مؤثر وسيظل مؤثراً، أتمنى أن ينعم في هدوء بهذه الفترة، وربنا يديله الصحة».

ردود الأفعال على حديث «الباز»، لم تتوقف عند حد نفي شقيقه المنتج عصام إمام، حيث خرج الفنان شريف حلمي، ليتحدث عن تفاصيل لقاء جمعه والزعيم عادل إمام، مؤخرًا، وذلك في منشور كتبه «شريف» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شريف»: «أول أمس الموبايل حدث إن الموبيل رن في الواحدة ظهرا، رديت مستيقظا على صوته دون النظر للشاشة ايوه. مين؟.. الطرف الأخر: خد يا شريف كلم، الزعيم: إنت فين يا شريف، أنا: (أجلس على السرير بعد أن تعرفت على الصوت) صباح الفل يا زعيم أنا في البيت يا أستاذ، الزعيم طيب يلا تعالى. مستنيك في الجيم، أنا: حاضر يا أستاذ».

وتابع: «استيقظت صليت الظهر ولبست ونزلت ووصلت إلى بيته بالمنصورية، دخلت بالسيارة، ركنت، دخلت الجيم.، استقبلني الزعيم كالعادة، الزعيم: أهلا شرف الله، صباح الجمال والبهجة والسعادة يا صاحب السعادة».

وأكمل: «الزعيم قالي طمني عليك، وأخبار المسرح إيه، وبتروح وسط البلد؟ وحسن شرشر أخباره إيه (صديقه من خارج الوسط)، أنا رديت، كله زي الفل طول ما أنت فل».

وتابع: جلسنا كالعادة بحضور الغالي حسين توفيق (والد الفنانة روبى) وحضر بعدي بدقائق الجميل عصام أمام كعادته كل يوم وأيضا جاء أثناء جلستنا المحترم أحمد مقبل زوج ابنة الزعيم. ودار نقاش كالعادة في كل أمور الفن وحكي كعادته وبتوجيه مني حكايات كثيرة عن علاقته بمحمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وهيكل وتطرق الحديث إلى يوسف داود وأحمد راتب وعبدالرحمن الخميسي وعبدالحليم حافظ».

وواصل: «أنا أفتح الموضوع بتسائل والزعيم يسترسل في حكي أجمل الذكريات. تمر الساعة وراء الساعة ونحن في سعادة أنا أحاور والزعيم يسترسل وفجأة يعلن تحديه لنا في دور كونكان وهو يشرب الشاي بالحليب كوبا بعد الآخر، كانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة وفجأة يسكت قليلا ثم يقول ياااااه المسرح ده حاجة ممتعة جدا ليتحول حديثنا عن المسرح».

حديث الفنان شريف حلمي، عن «لقاء الزعيم»، أكده الشاعر، والكاتب الصحفي إبراهيم داود، الذي كتب هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشورًا قال فيه: «في كل مرة أذهب إلى زيارة الأستاذ عادل إمام في بيته العامر أعود ممتلئا بالبهجة والغبطة والسلام، ليس فقط بسبب خفه ظله التي غمرت العالم، ولكن بسبب حكاياته الذكية التي لا تنتهي عن البشر الذين التقاهم في مسيرته الحافلة في الفن والحياة، الأربعاء الماضي كنت عنده بصحبة الفنان شريف حلمي وشقيقه وصديقي الكبير عصام إمام، في حضور زوج ابنته الجميل أحمد مقبل وصديقه الأستاذ حسين والد الفنانة روبى، معه تشعر أنك مع مصر المبدعة، مع واحد من أهلك، مع رجل بسيط ينشد الطمأنينة .. الأستاذ عادل إمام صاحب فضل علينا جميعا .. متعه الله بالصحة والعافية».

يشار هنا إلى أن شائعة الإصابة بـ«ألزهايمر» التي طاردت «الزعيم»، الذي سبق وأن قدم فيلمًا بالاسم ذاته، لم تكن الأولى من نوعها، فكثير ما يتردد شائعات حول صحته، ونقله للمستشفى، حتى وصل الأمر، إلى الوفاة، ففي مارس 2020، خرجت شائعة إصابة «الزعيم»، بفيروس كورونا، وتصدرت هذه الشائعة، مواقع التواصل الاجتماعي، وما ساعد على انتشار الشائعة عدم ذهاب عادل إمام، للحصول على تكريم خاص به في المركز الكاثوليكي، وتسلم التكريم عنه، نجله المخرج رامي إمام.

وفي نوفمبر 2021، خرجت شائعات عن اعتزاله، مجال التمثيل، بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل، وخرج - وقتها- شقيقه المنتج عصام إمام، ونفى ذلك، وعبر عن استيائه في أحد البرامج التليفزيونية، قائلاً : «الموضوع حصل فيه تجاوز شديد بطريقة غير طبيعية، وخاصة فيما يتعلق بصحته وحالته الحرجة».

