هدى رمزي.. أسرار «سنوات الغياب»

النهار Weekend

«سهير رمزي السبب»، تصريح جاء على لسان الفنانة المصرية، هدى رمزي، التي أعربت عن نيتها العودة للتمثيل بعد فترة غياب طويلة دامت أكثر من 20 سنة، قائلة إن «صديقتها سهير رمزي هي من أشعلت داخلها الرغبة في العودة للأضواء».

«هدى» التي ابتعدت عن الوسط الفني منذ عقود، أرجعت ابتعادها عن الوسط الفني إلى عدد من الأسباب الشخصية، التي لم تفضل الإفصاح عنها، وقالت: «أنا أحترم الفنان الذي يحترم حياته الشخصية».

وحول الشائعات التي ربطت بين غيابها، الذي أكد البعض أنه «اعتزال»، ودور الداعية الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي، في اتخاذها القرار، نفت «هدى» ما قيل بحقها، من أن بعض الشيوخ كان لهم تأثير عليها فيما يخص قرارها بالابتعاد عن الفن، وقالت: «مش مقتنعة إن حد يقدر يقنعنى، لا الشيخ قاللي ولا الشيخ عملي، الحاجات دى بتبقى علاقة بين العبد وربه، مبيتدخلش فيها شيوخ، وبعدين أنا متحجبتش، لكن أنا احتشمت، الحجاب له مقاييس تانية، وعمري ما قابلت الشيخ الشعراوي وماليش علاقة بأي شيوخ، أنا كنت محتشمة فقط بحط حاجة على الرأس من باب الاحتشام، وبعدين شيلتها بعد حوالي 25 سنة».

وأشارت إلى أنها «سبق لها أن حضرت جلسة دينية من تنظيم إحدى صديقاتها، لكنها لم يرق إليها مثل هذه الأجواء، واضطرت إلى مغادرة الفعالية قبل انتهائها».

الظهور الأخير للفنانة العائدة إلى الأضواء، لم يتوقف عند حد الحديث عن «الشائعات»، حيث تحدثت عن عودتها للتمثيل، وقالت: «مش عايزة أرجع وفي نفس الوقت أنزل من نظر الناس، مش عايزة أعمل حاجة الناس تقولي عليها إيه اللى رجعها؟ لازم أشارك في عمل يليق بيا ويعليني، مش عايزة أعمل أي حاجة والسلام، ومبيتعرضش عليا أعمال لأني كنت مبتعدة تمامًا ومكنش فيه فرصة لحد يعرض عليا شغل».

وتابعت «طبعا بحن للتمثيل ولأيام جيلي، وبتخض على سهير رمزي، لأنها حبيبتي أوي، كانت بتعمل مسلسل مع هاني رمزي الأيام اللي فاتت، وكنت ببقى مخضوضة عليها، خصوصا لما بترجع الساعة 8 الصبح وتتصل بيا تقولي لسة راجعة، وهاني رمزي من الناس اللي تحبي تشتغلي معاهم».

كما أشارت إلى أنها لا تزال على تواصل مع الفنانات سهير رمزي ونورا وبوسي، و«بقولهم اعتبروا إن عيبي الوحيد هو عدم حبي للتليفون، لأني بحس أنه بيقتحم الخصوصية».

وحول الفارق بين الوسط الفني بين الماضي والحاضر قالت «هدى»: «زعلانة على المجال دلوقتي، وقتنا كان سهل تسمعي كلمة نجوم، كان عندنا فنانون عظام ومؤلفون ومخرجون، زمان كان فيه رواد في مجال الفن، لكن دلوقتي فيه قبلنا سورية والأتراك والهند وإحنا بعدهم، ليه؟ ومن خلال متابعتي للفيس بوك بقيت بقول جيلي وحشني، حقيقي مفتقدة جدًا الحياة اللي كنت عيشاها مع ولاد جيلي، لكن الناس دلوقتي معندهمش وقت».

وعن حقيقة اعتزالها التمثيل خلال الفترة الماضية التي غابت فيها عن الأضواء قالت: «مبسوطة إني بظهر لناس أنا كنت بعيدة عنهم لكن كنت بتابعهم، أنا ضد فكرة الاعتزال، الفن مفيهوش اعتزال، ممكن الفنان يبعد شوية، لكن يعتزل من إيه؟ أنا مبتعدة فقط، والحقيقة ابتعدت لأسباب شخصية، أنا بحب الفنان اللي بيحتفظ بخصوصية في حياته، اكتشفت أخيرًا إن الناس بقت تقول وإحنا مالنا؟ لما تسمع المشاكل اللي بيطلبوا يعرفوها».

