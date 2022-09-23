كبار النجوم في ختام الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما

النهار Weekend

بشكل استثنائي أسدل الستار عن فعاليات الدورة الأولي من مهرجان القاهرة للدراما، والتي تعد النسخة التجريبية، وذلك في حفل كبير أقيم بقاعة المناراة، وسط حضور فني كبير من قبل النجوم وصناع الدراما في مصر.

ريد كاربت

وبدأ الحفل بريد كاربت شهد حضوراً كبيراً من قبل نجمات الوسط الفني ، وبطلات الدراما في عام 2022، وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات التواجد مبكرا، وسط إطلالات مميزة.

كما شهد الحفل لقاء الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد بعد ما أثير حولهما من شائعات بشأن وجود خلاف كبير، ولكن ما حدث أمام الكاميرات كان أكبر رد علي تلك الاقاويل بوجود خلافات ، حيث تبادلا القبلات والأحضان.

كما شهد المهرجان حضور العديد من النجمات الشابات ، في بداية هي الأقوي لمهرجان دراما خالص.

جوائز وتكريم

وقام النجم يحيى الفخراني،رئيس المهرجان، بتسليم جوائز الدورة الأولى للفائزين، وقد حصل على جائزة أفضل تتر مسلسل، وقدمها الفنان أحمد فهمي، وحصل عليها مسلسل «مشوار» للنجم محمد رمضان، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، خالد القمار عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتى قدمتها الفنانة تارا عماد حصل عليها المهندس أحمد عباس عن مسلسل جزيرة غمام.

وأعلن جائزة أفضل تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وحصل عليها إسلام عبد السميع عن مسلسل «جزيرة غمام»، وحصل على جائزة أفضل مؤلف والذي قدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كامل عن مسلسل «جزيرة غمام»، أما جائزة أفضل مخرج والذي قدمها المخرج خيري بشارة حصل عليها المخرجة كاملة أبو ذكرى عن مسلسل «بطلوع الروح». وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، والتى قدمها كل من أمنية خليل وأمير المصرى، الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوى، أما جائزة أفضل ممثل صاعد والذى قدمها خالد أنور ومايان السيد، وحصل عليها نور النبوى، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان والذى قدمها كارولين عزمي وأحمد داش، وحصلت عليها الفنانة ندى موسى عن دورها فى المشوار.

أما جائزة أفضل ممثل دور ثان وقدمتها الفنانة ياسمين رئيس حصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره فى جزيرة غمام، وحصل على جائزة أفضل مسلسل كوميدى والذى قدمها الفنان شيكو «راجعين يا هوي»، وجائزة أفضل ممثلة والذي قدمها الفنان أحمد السقا، وحصلت عليها الفنانة منه شلبي عن مسلسل بطلوع الروح، وجائزة أفضل ممثل والتى قدمتها الفنانة داليا البحيرى حصل عليها الفنان أحمد أمين. وحصل على جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى والذى قدمه رئيس المهرجان النجم يحيى الفخرانى، والذى أعتبر أن هذه الجائزة أهم جائزة لأنه عمل جماعي، وحصل على الجائزة مسلسل «جزيرة غمام».

ردود أفعال

وحظي المهرجان برد فعل قوي من قبل المتابعين خاصة في الفقرة التي تم تكريم بعض الفنانين الكبار الذين اختفوا على الشاشة خلال السنوات الماضية.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

