«Egypt’s Word on Water».. عرض مسرحي برعاية «الثقافي الإيطالي»

تزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop 27) المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، استضاف المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، برئاسة الدكتور دافيدي سكالماني، عرض مسرحي تحت عنوان «Egypt’s Word on Water» للدكتورة سميرة كيرلس.

حرص على حضور العرض كل من السفير البرازيلي بالقاهرة أنطونيو باتريوتا، والسفير الأرجنتيني إدواردو فاريلا ومديرة باليه الأوبرا إرمينيا غامباريللي.

العرض المسرحي تناول ثلاثة أعمال مونودرامية بعنوان «Egypt’s Words on Water » للتأكيد على الضرورة الملحة لمشاركتنا النشطة في الحفاظ على قطرات الماء الثمينة التي وهبتنا إياها الطبيعة.

بدأت الأمسية بقطعتين فنيتين تسلطان الضوء على الحفاظ على المياه، قصيدة مصرية قديمة يليها نص مستوحي من كتاب « Thin Cities» لإيتالو كالفينو. ثم (قصيدة /قصة) تعود للدولة الوسطى بعنوان «حكاية البحار الغارق» التي تثير التفاؤل ضد التشاؤم ، والسعي الإسلامي المتساءل«منبع النيل» المقتبس من قصة أحد المستشرقين الفرنسيين.

وختم العرض المسرحي بالمأساة المؤثرة لقصة حب تعود للعصر اليوناني الروماني «The Love of Isadora»، التي تقدم نسيجًا غنيًا من الحياة والعواطف في مصر على مر العصور - بلد ينعم بنهر النيل ويطل علي بحرين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور دافيدي سكالماني: عندما نتحدث عن الاستدامة أو مشكلات البيئة بشكل عام، فإننا نتحدث عن مشكلات عالمية تلمس أي إنسان في حياته الطبيعية وأي إنسان سيتأثر بمشاكل البيئة المحيطة به، فالبيئة تلامس كل أنشطة حياتنا، لذلك فالفن والثقافة يعبران بوضوح عن الإنسان وحياته وممارساته اليومية.

وأضاف: لذلك عندما نتحدث عن اختفاء لمصادر الحياة مثلا كالمياه والتي هي هدية ثمينة يجب علي الجميع احترامها والحفاظ عليها، التي كانت محور العرض الذي قدمته الدكتورة سميرة كيرلس فالرسالة هو كيفية استخدام الثقافة والفن في إيصال رسائل للمواطن، فالحفاظ على المياه وإنقاذ العام من خطر التغيرات المناخية كلها نستطيع أن نوصلها من خلال الفن فهو لغة موحدة تجعل الإنسان يستمتع بالعرض ويفكر في آن واحد في كيفية الحفاظ على هذه الهبة فالفن والثقافة قادران على تغير فكر الناس وجعلهم يفكرون بشكل صحيح فيه مسؤولية.

وكشف «د.دافيدي»، عن تقديم عروض فنية في المستقبل تناقش التغيرات المناخية لأنها المشكلة المعاصرة التي تواجه العالم وواجبنا المشاركة والتوعية بالمخاطر ومساعدة الناس للتفكير بشكل يحافظ على البيئة، مضيفًا «وبما أن مصر هي التي تستضيف قمة المناخ، فمن المؤكد سيكون لدينا المزيد من العروض والمشاركات الثقافية».