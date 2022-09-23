الأمير: الكويت والسعودية أخوة صادقة ولي العهد: المملكة.. حضارة وتنمية

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الكويت.

كما عبر سموه عن اعتزازه بما حققه البلد الشقيق في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم سائلا سموه المولى -تعالى- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق على جميع الأصعدة مبتهلا سموه إلى الباري -جل وعلا- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه الباري -جل وعلا- أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الـ 92 لليوم الوطني لبلاده.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي امس: إن الخالد عبر في برقيته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين سائلا الله -عز وجل- أن يكتب لجهود الأمير محمد بن سلمان التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.