اليوم الوطني السعودي حدث ملهم للشعوب

الأولى

في مثل هذا اليوم قبل اثنتين وتسعين سنة، كانت المنطقة والعالم الإسلامي عامة، وكانت جزيرة العرب خاصة على موعد مع بزوغ فجر جديد، ملأ الدنيا بأنواره، وعطّرها بنسماته، وأشاع في صفوف العرب والمسلمين تباشير الأمل في غدٍ مشرق وضّاء وفي مستقبل تغمره النجاحات والإنجازات.

إن الثالث والعشرين من سبتمبر ليس يوماً عادياً كسائر الأيام، ولا تاريخا يمر كغيره مرور الكرام على أمة العرب لأنه كان يوماً فارقا في حياة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ففيه أكمل الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيَّب الله ثراه - توحيد البلاد، فأحال فرقتها إلى وحدة وقوة، وبدَّل خوفها أمناً، ونشر بين جنباتها السلام والسكينة والاستقرار، فأصبحت المملكة من وقتها نموذجاً يُحتذى في بناء النهضة، وصُنع الحضارة، وتثبيت دعائم المَنعَة والحرية والاستقرار.

ومن ثم كان من الطبيعي، ومن المنطقي أن يتخذ الأشقاء في المملكة العربية السعودية ذلك اليوم يوماً وطنياً يحتفلون فيه بالوطن، ويحتفون خلاله برموز الوطن وبملوكه العظماء ابتداء بالمؤسس الكبير الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود ووصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله تعالى ورعاه - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان متعهما الله -تعالى - بالصحة والعافية والعمر المديد.

اليوم الوطني السعودي الذي يصادف اليوم الجمعة لم يعد تاريخاً خاصاً بالمملكة وحدها، بل أصبح حدثاً ملهماً للشعوب الخليجية والعربية والمسلمة في شتى بقاع العالم، ودليلاً قاطعاً على أن اقتفاء الأمم أثر قادتها الأمناء الأقوياء الصادقين فيه الخير كلّ الخير للوطن والمواطن، وفيه الرفعة والسؤدد، وبه ومن خلاله تتقدم الدول، وتعلو البلدان، وتستقيم الحياة في شتى المجالات وسائر الأنحاء.

وليس من شك في أنّ المتأمل الحاذق المنصف، والقارئ الجيد الحصيف للأحداث والتاريخ ليدرك كلّ الإدراك كيف كانت نجد والحجاز قبل مئة عام، وكيف أصبحت الآن وهي تحمل اسم المملكة العربية السعودية، ذلك الاسم الذي أصبح عنواناً على النجاح وعلماً على ما يصنع الرجال، ودليلاً واضحاً على أنّ الحكم الواعي الرشيد ليس وراءه، ولا من آثاره ونتائجه إلا الإنجازات، والنجاحات التي يؤدي بعضها إلى بعض في سلسلة مترابطة الحلقات واضحة القسمات.

وغني عن البيان والإسهاب أن نشير إلى أنّ من أبرز نجاحات الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هو تلك المكانة التي تحتلها بين دول العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، فهي منذ النشأة وحتى الآن مسموعة الكلمة، مرهوبة الجانب، سيدة القرار، تفيض بخيرها على الدنيا بأسرها، وهي بحق قاطرة الشعوب، العربية نحو المزيد من التألق والتفوق في جميع المجالات.

أمّا عن العلاقات الكويتية - السعودية فحدّث ولا حرج، فالكويتيون والسعوديون شعب واحد في بلدين، وروح واحد في جسدين، ليس الآن فقط، بل منذ فجر التاريخ.

وختاماً لا يسعنا في ذكرى اليوم الوطني السعودي إلا أن نتقدم بخالص التهاني إلى القيادة الرشيدة الواعية التي تثبت يوماً بعد يوم أنّ الرجال من أصلاب الرجال، وأنّ الله - تعالى - قيَّض للمملكة هذه الأسرة الكريمة أسرة آل سعود، لتكون حصنها المنيع، وسورها القوي الذي يذود عنها، ويحفظ لها أمنها وأمانها، وسلامها واستقرارها.

تحية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني، وتحية إلى قيادتها الواعية الأمينة، وإلى شعبها الحرّ الأبيّ العريق، ودعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مزيد من التألق والتفوق والرفعة والنجاح.

وحفظ الله الشقيقة الكبرى من كل شر ومكروه.

