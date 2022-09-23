رئيس الوزراء: تعزيز الفرص الاستثمارية والتنافسية

الأولى

بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد التقى ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في مقر اقامة سموه في نيويورك أعضاء غرفة التجارة الأميركية والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الإجراءات التي اتخذتها الكويت والخاصة بالتسهيلات التجارية والائتمانية ووفرتها لخلق بيئة تجارية واستثمارية وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنافسية.

وجرى خلال اللقاءين استعراض التطورات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد والوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الإجراءات والبرامج الداعمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية للاستثمار في الكويت لتحقق خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع انتاجية الايدي العاملة الكويتية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي الشركات الأميركية جاءت بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والتأكيد على أهمية فتح آفاق للتعاون البناء مع المؤسسات الاقتصادية الأميركية والاستفادة من خبراتها المتنوعة في شتى المجالات مؤكدا استعداد الكويت لتوفير جميع سبل الدعم والتسهيل المختلفة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة.

ومن جهته أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الاحمد على ان اللقاءات التي عقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي هذه الشركات كانت إيجابية ومثمرة ومن شأنها أن تعزز استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة الى الكويت وتنسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2035.

وأوضح أن العمل على استقطاب الشركات العالمية جاء نتيجة ثمرة التعاون المتواصل بين الهيئة ونظيراتها من الجهات الحكومية المعنية لتسهيل بيئة الأعمال وذلك لجذب شركات عالمية ذات قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية مما يساهم في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.