فواز الخالد مديراً عاماً لـ«الجنسية والجوازات».. والخدة للمرور والشهاب لأمن الأحمدي

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علمت النهار أن رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارات بتعيين عدد من المديرين العامين لتسكين الشواغر في وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر الى أن القرارات تضمنت تعيين اللواء الشيخ فواز الخالد مديراً عاماً للجنسية والجوازات، اللواء يوسف الخدة مديراً عاماً للمرور، اللواء وليد الشهاب مديراً عاماً لأمن الأحمدي، اللواء طلال المونس مديراً عاماً لخفر السواحل، العميد عبدالقادر الشعبان مديراً عاماً للتدريب الشرطي، العميد حمد الطوالة مديراً عاماً لأمن مبارك الكبير، العميد سعد الهملان مديراً عاماً لمراكز الخدمة، العميد محمد قبازرد مديراً عاماً لمكافحة المخدرات، العميد عبدالعزيز العريفان مديراً عاماً للقوات الخاصة، العميد فارس العدواني مديراً عاماً لشرطة النجدة، العميد عبدالله صقر مديراً عاماً لجمع السلاح، العميد علي البناي مديراً عاماً للمنافذ البرية، العميد عيسى الفيلكاوي مديراً عاماً لأمن المطار، والعميد فهد العبيد مديراً عاماً لأمن السجون.