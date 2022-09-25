أعياد المملكة هي أعيادنا

آراء

بمناسبة قدوم احتفالات المملكة العربية السعودية هذه الايام بأعيادها الوطنية نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي بأعيادهم الوطنية متمنين لهم الامن والامان والاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار والانجازات العظيمة التي تحققت في عهدهما من خلال رؤيتهما الجادة والعميقة (20-30) والتي هي تغيرات حقيقية ايجابية لصالح المملكة ودول الخليج والامتين العربية والاسلامية وخاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحرجة من تراكمات تحيط بالمملكة ودول الخليج والمنطقة. ما دفع المملكة الى اخذ زمام الامور للتصدي لتلك المخاطر وتحصين المنطقة عن طريق عاصفة الحزم الباسلة. إن المملكة في تنفيذ رؤيتها الطموحة والتي هي اساس الدولة السعودية المنفتحة على العالم والتي تعتبر نقلة نوعية حقيقية مهمة للمملكة والمنطقة والعالم العربي والاسلامي. لذلك ان ما انجزته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامير محمد بن سلمان في فترة قياسية من الانجازات العظيمة للشعب السعودي وشعوب المنطقة. واخيرا نبارك للمملكة اعيادها الوطنية في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وولي عهده الامير محمد بن سلمان. اللهم وفقهما لخير المملكة وشعوب المنطقة اللهم آمين.