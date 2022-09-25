نتخيل المرحلة القادمة

آراء

منذ سنة تقريبا انتهت انتخابات مجلس الأمة وتشكلت الحكومة وبدأنا مرحلة جديدة تميزت بالتناغم والاحترافية بين المجلس والحكومة تحت مظلة الأنظمة والخطط المعتمدة، كما وأبدى الجميع التزامهم بخارطة الطريق المتفق عليها والتي عملت على توحيد الجهود للوصول إلى محطات الإنجاز والأهداف الموضوعة، ونشكر الجميع على تطبيق الأنظمة بكل حزم لتغلق الأبواب على ما كنا نسميهم بأعضاء الخدمات وإجبارهم أن يتحولوا من خدمة الأفراد إلى خدمة البلاد.

ولأن سطور المقال قليلة سألخص لكم التقرير الأخير لشهر أكتوبر 2023 وتجدون تفاصيله في الموقع الإلكتروني الرسمي للجان، تقرير من خلاله نقيم ثمرة التعاون بين أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة حيث تم تحديد المسؤوليات والأدوار لكل عضو، كما واستعانت هذه اللجان بالخبرات الوطنية بتخصصات تخدم الأعمال مما أضاف الأثر الكبير على جودة الأعمال وسرعة الأداء، وإليكم أداء بعض هذه اللجان.

لجنة التربية والتعليم:

ساهمت هذه اللجنة في تطوير المناهج الجديدة وجودة فريق التدريس وتحديث المدارس، ونشهد ملامح تطور المنظومة التعليمية بكل تفرعاتها وبشكل تدريجي ونستشعر الفرق الكبير بما كنا عليه سابقا من أسلوب تقليدي وما نحن وصلنا إليه من منظومة متقدمة تهدف إلى رفع المستوى العلمي لطلبتنا وتبني البيئة الإبداعية وتطبيع الهوية العربية والقيم الأخلاقية، وحسب التقرير فنحن وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة في تطبيق هذه المنظومة وسوف نشهد التطبيق الشامل في السنة القادمة -بإذن الله-.

اللجنة الصحية:

قام الفريق بجهود جبارة خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث شهدت تطورا كبيرا في الخدمات من ناحية الجودة والنظم وخلق بيئة احترافية للطاقم الطبي كما هو موثق في الاستبيان الأخير الموجود في منصة وزارة الصحة والذي أشار بأن مستوى الرضا وصل إلى 93% مقارنة بمستوى 43% للعام الماضي.

لجنة التحول الرقمي:

إنجاز متميز لمنظومة التحول الرقمي حيث وصلنا إلى مراحل متقدمة، فالحكومة الإلكترونية بمنصتها المتكاملة أصبحت تقدم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين عن طريق تطبيق الحكومة الالكترونية والذي خلق أجواء العدالة للجميع وجعلنا نستغني عن المراسل الذي يتابع المعاملات ونستغني عن عضو الخدمات الذي كان بالعهد السابق يتفضل علينا كي ينهي معاملاتنا، كما وتم وضع اللمسات الأخيرة للتكامل بين المعلومات ودعم القرار لخدمة القياديين، ووضع نموذج متكامل لمراقبة مؤشرات الأداء لجميع الدوائر الحكومية والشركات التابعة هدفا لمتابعة الإنجازات ومعالجة أي تحدٍ يقف عثرة في رحلة التطوير.

اللجنة الاقتصادية:

تم نشر مؤخرا إنجازات العمل في خطة تنويع الدخل ودعم الصناعة على مستوى القطاعات الكبرى وأهمها القطاع النفطي، كما وتم فتح باب مساهمة القطاع الخاص في المجال الصناعي على مستوى الشركات الكبرى وفرص مقدمة لدعم المشاريع الصغيرة والتي تغطي أجزاء مهمة في قطاعات مختلفة.

في هذا التقرير أنصحك قراءة «التحديات والحلول» لتتابع الحلول الجذرية التي عالجت مشاكل كانت تهمنا جميعا ومنها العلاج بالخارج، مشاكل التوظيف، السكن وغيرها لتجد الجدية في حلول جعلت هذه المشاكل اليوم في خبر كان، وللمزيد من المعلومات ومتابعة إنجازات باقي اللجان يرجى التكرم بالرجوع إلى التقرير المشار إليه سابقا لتجدوا بأن كل الملفات العالقة تم التعامل معها، ونرجو للجميع التوفيق والنجاح.

نأخذ نفسا عميقا…

ما رأيكم في هذا خيال جميل وكمْ نتمنى أن يتحقق، وهل خيالك أنت يتوافق مع ما ذكرت في المرحلة القادمة؟

