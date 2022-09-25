العقل العربي «3/3»

آراء

لم يكن ممكنًا أن تمر الحقب والعقود من دون أن يكون للتغيير دور، أن يصبح للإصلاح شكل ومضمون بل ومشاريع خلاقة تعيد الأمة إلى مدرج الإقلاع من جديد.

صحيح أن ما حدث من كوارث أعقبت ما يسمى بـ «أيام الربيع العربي» مازالت أصداعها منسحقة أمام ما يحدث في مشارق الأمة ومغاربها، وصحيح أن الجيل الذي خرج من الفراغ، لم يعد مؤمنًا بما كان تحت أي إنجاز، وبصرف النظر عن أي طموح، لكن الأكيد أن الأمة كانت ومازالت تحتاج إلى من يوقظ سباتها العميق، وإلى ما يعيد البعث لمشروع إقليمي جديد، بالتحديد إلى وثبة عالية تضع الوطن كله على أهبة الاستعداد لكي يواجه ثلاثة مشاريع إقليمية لا تهدد أمن وأمان واستقرار المنطقة فحسب، إنما تضرب وتهز وتعيد إنتاج مكونات العقل العربي مرة ثانية وثالثة وأخيرة.

العالم لم يعد مثل الأمس، لا تقنية، ولا تكنولوجيا معلومات، ولا زمان خارج الزمان، العالم لم يعد مثلما كان، والإنسانية جمعاء لم تعد تفكر بما شبت منه لتشيب عليه، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حبة عدس صغيرة، أو جزيئاً متناهياً في الصغر، او ذرة انشطرت بفعل عوامل التعرية إلى مليارات الذرات الانشطارية الدقيقة، أصبح كل شيء في عالمنا قابلاً للإزاحة، وكل شيء في دنيانا معرضًا للزوال، وكل شيء في كوكبنا متحركًا بسرعة ولأقصى حد.

العقل العربي الذي لم يستطع استيعاب ما حدث له من تشوهات بعد نكسة 1967، لم يعد قادرًا بكل تأكيد على ترجمة ما يدور حوله من ثورات علمية ساحقة، لم يعد مهيأ لاستكمال مسيرة من سبقوه، ولا استلهام العبر ممن أتوا به، من هنا كان بديهيًا أن نتحدث عن مشروع علمي وتعليمي عربي يعيد بناء العقل العربي من خلال:

1- ترميم التشوهات التي أصابت هذا العقل طوال نصف قرن من الزمان.

2- الاتفاق الجمعي على وسيلة إعلامية ناجزة لتثبت التحديات التي تواجه الأمة والاتفاق على الأولويات الكفيلة بوضع الإنسان المهيض على الطريق الصحيح.

3- إعادة تركيب وتأهيل المناهج التعليمية بحيث تتواكب مع المتغيرات ومراعاة الثوابت والتقاليد والبناء على ما فات.

4- أن يكون التعليم في قلب هذا المشروع الذي لابد وأن يعالج ذلك التضارب في المقررات، وفي الاعتماديات، وفي الأمور الخاصة بالتسجيل والقبول ومناهج التدريس، ومحاور الانتداب، وكيفية إصلاح الاختلال بين جامعة هنا وأخرى هناك، بين طريقة العرض للتزكيات والتبادل الطلابي والأكاديمي والبحثي.

5- أن يتم توحيد التشريعات والقوانين واللوائح والقواعد التي يتم على أساسها اعتماد شهادات الخريجين في جامعة خليجية مثلاً وتلك التي يتم اعتمادها في دولة خليجية أخرى.

6- أن يلعب مجلس التعاون الخليجي على مستوى الإقليم دور المنصة الخاصة للعملية التعليمية بحيث يكون للمعايشة مكانها، والانتداب الأكاديمي مكانته، والتبادل البحثي والطلابي تقاليده المستقرة.

7- أن يكون للتدريبات العملية تلك المكانة التي يتم من خلالها تأهيل الطلبة وتجهيزهم لأسواق العمل، ولاستكمال دراساتهم الأكاديمية بحيث يساهم ذلك في تطوير آليات العمل الجماعي الأكاديمي وترسيخ ثوابته المستقرة والبناء على مفاصله القادرة على التكيف مع المتغيرات.

8- أن تكون إعادة البناء للعقل العربي متشابهة مع ما نشأ عليه وتربى وتعلم وتدرب وتعاطى، بحيث لا يخالف ذلك شرائع وعادات وقوانين وتقاليد المجتمع العربي بكل ما يمتلك من مقدرات، وما يواجه من تحديات، وما يأتي إليه من مخرجات.

9- أن يتم إعادة التفكير في المناهج التي يتم تدريسها بحيث تواكب احتياجات المواطن الذي يعيش في هذه المنطقة، والتي تترجم هذه الاحتياجات في أدق صوره وإيجاد حلول ناجعة لمشكلاته وقضاياه، على أن يتم التعامل مع هذه القضايا من خلال ما نطلق عليه بخدمة المجتمع وتطوير مهارات مواطنيه، وتأصيل مستلزمات المتعاطين معه والقابلين للعيش في كنفه من خلال تعايش وتسامح وسلام تحكمه القيم النبيلة والاحترام المتبادل، والإيمان بحريات الآخرين في العبادة وإقامة المناسك من دون الاعتداء على ثوابت الوطن أو إدخال شعارات أو رسومات أو أية مظاهر عدوانية على عادات وتقاليد البلاد والعباد، وأن يتم حث التجار والمؤسسات التعليمية على الفرز الدقيق لما يدخل إلى المناهج أو الاحتفاليات أو التظاهرات العلمية والتعليمية من غرائب مرفوضة في مجتمعاتنا ودخيلة على عقلنا... وللحديث بقية.

